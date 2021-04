Apple Music dévoile les morceaux les plus écoutés à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux

Apple Music continue son bout de chemin dans le monde du streaming musical. Assez discret du côté des nouveautés, le service propose aujourd’hui une nouvelle expérience avec la mise en place d’une centaine de playlists regroupant les musiques les plus écoutées dans certaines villes à travers le monde. Au niveau national, nous avons d’ailleurs l’occasion de voir arriver des listes de lecture pour les villes de Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux.

Pour se démarquer, Spotify a récemment décidé de mettre en place de nouvelles playlists personnalisée en fonction des styles, des albums ou des décennies les plus écoutées. De son côté, Apple Music a décidé de se la jouer plus globale en lançant des playlists reflétant les gouts musicaux du moment pour les plus grandes villes mondiales.

Découvrez le Top 25 des musiques les plus écoutées à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux sur Apple Music

Il y a quelques années, Apple Music introduisant les Top 100 nationaux. Désormais, la firme californienne a décidé de passer à la vitesse supérieure avec des Top 25 locaux. En effet, nous avons eu l’occasion de découvrir avec iOS 14.5 de nouveaux classements des musiques les plus populaires dans différentes villes.

Pour être plus précis, c’est 103 villes qui ont désormais droit à leur Top du moment. Il est ainsi possible de facilement découvrir les tendances musicales du moment aux quatre coins du monde, ou d’un pays. Pour le lancement de ce nouveau type de playlist, Apple Music a décidé de commencer par les villes françaises de Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux.

D’autres nouveautés mineures ont aussi fait leur apparition sur le service de streaming de la marque à la pomme. Apple Music se dote ainsi d’une fonctionnalité permettant de partager les paroles de musiques directement en stories, mais aussi d’une nouvelle fonction de recherche permettant de trouver facilement un label.

