Roccat dévoile deux nouvelles souris gaming : la Kone Pro et la Kone Pro Air

Roccat est une marque allemande de périphériques PC très connue pour leurs souris et claviers orientés gaming. Ce 26 avril, Roccat a dévoilé deux nouvelles souris : la Kone Pro et la Kone Pro Air.

La gamme de souris Kone s’agrandit avec deux nouveaux modèles

La gamme de souris gaming Roccat Kone s’agrandit avec l’arrivée de deux nouveaux modèles au sein du catalogue du constructeur allemand. Le lancement de la première souris Kone remonte à 2007, et depuis une décennie, le constructeur maîtrise parfaitement son domaine. Cette fois, Roccat a présenté deux souris : la Kone Pro et la Kone Pro Air. Ces deux modèles viennent améliorer la gamme Kone : celles-ci sont présentées comme les meilleures jamais créées.

« L’histoire de ROCCAT commence avec la première Kone. Aussi, lorsque nous avons entrepris de redesigner notre souris la plus emblématique, nous avons eu à cœur de réunir nos dernières avancées dans une nouvelle offre qui surpasse tout ce qui a été fait auparavant. Ce ne fut pas une tâche facile. Cependant, je peux dire en toute confiance que la version Kone Pro est la meilleure de toutes. » René Korte, Fondateur de ROCCAT et Directeur Général des produits PC chez Turtle Beach

Kone Pro : le meilleur des souris Roccat

Tout d’abord, la Kone Pro est un modèle filaire qui embarque un capteur optique ROCCAT Owl-Eye 19 000 DPI, des patins PTFE thermo-traités et des interrupteurs optiques Titan. Elle pèse seulement 66 grammes. La toute nouvelle Kone Pro améliore la forme de la Kone. Elle sera disponible dans les coloris Arctic White et Ash Black. ROCCAT explique avoir réalisé des « recherches anthropométriques poussées » pour renforcer l’ergonomie de ce nouveau modèle. Elle embarque également une molette Titan Wheel Pro en aluminium, pour une précision parfaite du côté du défilement et du clic.

Enfin, la Kone Pro est livrée avec le câble ultra flexible PhantomFlex®, pour une sensation de mouvement sans friction.

Kone Pro Air : libérez-vous du fil

L’autre modèle est la Kone Pro Air. Elle est similaire à la Kone, cependant elle offre un niveau de liberté encore plus grand. En effet, cette souris sans fil embarque une double connectivité en Bluetooth ou via 2,4 GHz via le dongle fourni. La fonction de charge rapide de la Kone Pro Air offre cinq heures de jeu avec une charge de 10 minutes seulement. Roccat présente la fonctionnalité Stellar Wireless, assurant plus de 100 heures de jeu continues avec une charge complète.





La batterie intégrée à la ROCCAT Kone Pro Air augmente légèrement son poids puisque ce modèle pèse 75 grammes, soit 9 de plus que la version classique.

Les deux modèles disposent également des options d’éclairage RGB AIMO de ROCCAT afin de se synchroniser avec les produits compatibles. De plus, vous pourrez créer des modèles d’éclairage multi-appareils pour une coordination optimale de l’éclairage RGB.

Roccat Kone Pro et Kone Pro Air : prix et disponibilités

Les souris de la gamme Kone Pro de ROCCAT sortiront le 16 mai 2021. La souris filaire Kone Pro sera disponible au prix public conseillé de 79,99€ et la Kone Pro Air sans fil sera commercialisée au prix de 129.99€. Elles peuvent être précommandées sur www.roccat.com et chez certains revendeurs.

