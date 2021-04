Games with Gold : les nouveaux jeux gratuits en mai 2021 sur Xbox One et Series

La fin du mois approche. Pour l’occasion, Microsoft a bien évidemment dévoilé les prochains jeux qui seront offerts gratuitement à travers l’initiative Games with Gold. Pour mai 2021, la firme de Redmond offre ainsi quatre nouveaux jeux, dont le jeu de plateau Armello, le RTS Dungeons 3, l’aventure sous forme de brique dans Lego Batman ou encore la célèbre épopée tactique de Tropico 4.

Depuis quelques mois, Microsoft reste assez timide sur les jeux offerts avec le Games with Gold, préférant ainsi privilégier l’ajout de jeux et le développement de son service Xbox Game Pass sur d’autres plateformes (PC, iPhone et iPad). L’entreprise a même récemment annoncé que l’abonnement Xbox Live Gold n’était plus nécessaire pour profiter des jeux multijoueurs free-to-play. Il reste donc désormais deux avantages à cet abonnement : les jeux gratuits et le mode en ligne des jeux payants.

Les nouveaux jeux disponibles sur Xbox en mai 2021 avec le Games with Gold

On ne change pas les bonnes habitudes, quatre jeux seront offerts durant le prochain mois de mai 2021.

Pour commencer, Microsoft annonce l’arrivée de Armello du 1er au 31 mai. En quelques mots, cette licence offre une aventure combinant « la tactique du jeu de cartes, la richesse du jeu de plateau stratégique et des éléments de jeu de rôle« . Prenant la forme d’un plateau de jeu, votre objectif sera de conquérir des points stratégie, seul ou à plusieurs, afin de devenir la reine ou le roi d’Armello.

Du 16 mai au 15 juin, ce sera au tour de Dungeons 3 d’être disponible gratuitement avec le Games with Gold. Dans ce jeu de stratégie en temps réel, l’objectif est simple : construisez votre donjon et votre armée grâce à la princesse des elfes sombre, Thalya, afin de mettre fin à la suprématie des héros.

Du côté de la rétrocompatibilité, Microsoft annonce l’arrivée de l’aventure Lego Batman du 1er au 15 mai, mais aussi du jeu tactique Tropico 4 du 16 au 31 mai.

Ne perdez pas votre temps et pensez à installer les jeux offerts durant le mois d’avril 2021 avec le Games with Gold !