Spotify : le prix des abonnements augmente en Europe

Leader incontestable du streaming musical, Spotify vient d’annoncer une augmentation du prix de ses abonnements aux États-Unis, mais aussi aux en Europe. Une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs qui voient les tarifs entre 1 € et 2 € en fonction des cas.

En ce moment, de nombreux changements apparaissent chez Spotify. Après avoir annoncé l’arrivée d’un assistant vocal, un dispositif pour voiture ou encore une collaboration avec Facebook, la plateforme se prépare désormais à augmenter le prix de quasiment l’ensemble de ses abonnements.

Quels abonnements Spotify sont impactés par cette hausse des prix ?

Contre toute attente, Spotify vient encore une fois d’annoncer une hausse des prix de ses abonnements. Concernant le marché européen et américain, l’augmentation ne concerne pas les mêmes offres. En effet, les États-Unis voient uniquement le prix de la solution famille être modifié : 15,99 $ par mois au lieu de 14,99 $ par mois. Sur le marché européen, voici les modifications tarifaires qui opéreront à partir du 30 avril 2021 :

Abonnement Étudiant (+ 1 €) : 5,99 euros au lieu de 4,99 euros par mois ;

Personnel (=) : le forfait Premium classique reste au tarif de 9,99 euros par mois ;

Duo Premium (+ 1 €) : 12,99 euros au lieu de 11,99 euros par mois ;

Famille (+ 2 €) : 17,99 euros au lieu de 15,99 euros par mois.

Attention tout de même, ces changements tarifaires concernent l’Europe dans son ensemble. Les prix peuvent ainsi être différents en fonction des marchés, soit de chaque pays. Aujourd’hui, nous pouvons ainsi remarquer que Spotify France a uniquement modifié la tarification du forfait Duo.

Dans un entretien avec The Verge, un porte-parole de Spotify précise les raisons de cette nouvelle tarification : “Nous offrons une variété de plans d’abonnement adaptés aux besoins de nos utilisateurs, et nous mettons occasionnellement à jour nos prix pour refléter les facteurs macroéconomiques locaux et répondre aux demandes du marché tout en offrant un service inégalé”.

