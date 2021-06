Windows 11 : Microsoft précise (encore une fois) la configuration minimale requise

Une telle erreur de communication est aujourd’hui à déplorer de la part de Microsoft. Depuis l’annonce de Windows 11, la firme américaine n’a de cesse de revenir sur la configuration minimale requise pour faire tourner son nouveau système d’exploitation. Nous apprenons d’ailleurs que les puces Ryzen 1000 et Intel Core de 7e génération pourraient finalement être suffisantes.

On reprend le feuilleton ? La semaine dernière, Microsoft annonçait moult nouveautés pour son système d’exploitation pour PC. Pour en profiter, une configuration minimale requise a été spécifiée. Quelque temps plus tard, la firme de Redmond est revenue sur ses propos en précisant notamment les processeurs AMD et Intel compatibles. La mauvaise nouvelle était toujours de la partie, les PC vieux de 4/5 ans ne pourront pas profiter de la mise à jour… Dans un billet de blog, l’équipe Windows est de retour pour expliquer les conditions d’utilisation et ouvre la voie au support d’autres dispositifs.

Des précisions de Microsoft concernant la configuration minimale requise pour Windows 11

Pour commencer, Microsoft invoque des enjeux de sécurité face à certaines limitations invoquées par la configuration minimale requise. La firme cite ainsi l’intégration des fonctions VBS (Virtualizatio-based security), HVCI (Hypervisor-protected code integrity), le Secure Boot ainsi que le chiffrement. Ces derniers ont notamment besoin du TPM, mais aussi des capacités VBS du processeur. Microsoft ajoute ensuite que les 64 Go d’espaces libres, les 4 Go de RAM ainsi que la présence d’un processeur 2 cœurs de plus de 1 GHz est nécessaire pour faire tourner Teams et Office sous Windows 11.

Même si le discours ne change pas, la firme américaine ouvre son nouveau système d’exploitation à d’autres horizons. Précédemment, elle annonçait que les machines compatibles devaient notamment profiter au minimum d’un processeur Intel Core de 8e génération ou un AMD Ryzen Zen 2. Désormais, Microsoft annonce étudier la possibilité de rendre compatible Windows 11 avec les Intel Core de 7e génération et les AMD Ryzen 1000. Les équipes Windows vont ainsi regarder chaque processeur afin de voir s’ils correspondent aux critères de sécurité et de fiabilité précédemment cités.

La porte semble cependant sévèrement fermée aux ordinateurs plus anciens. Microsoft avait en effet souligné dans une première version de ce billet de blog : « nous savons que les appareils tournant avec un Intel de 6e génération ou un processeur AMD pré-Zen » ne seront pas conformes aux principes de sécurité et de fiabilité. Finalement, la firme américaine s’est rétractée… Surement pour ne pas effrayer les utilisateurs, ou à cause une nouvelle fois d’une erreur de communication.

Une chose est sure, la configuration minimale requise demandée par Microsoft pour faire tourner Windows 11 ne fait pas l’unanimité. La communication désastreuse autour du sujet aussi… À force de peaufinage et de l’arrivée d’une version plus stable de l’OS, nous devrions surement y voir plus clair dans les mois à venir.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité Windows 11 : les PC sous Windows 10 ne pourront pas l’installer avant 2022 !