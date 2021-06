Windows 11 : Microsoft allège la configuration minimale requise pour l’utiliser

La semaine dernière, Microsoft a pris le temps de présenter la nouvelle version de son système d’exploitation. Windows 11 s’est ainsi dévoilé, tout comme la configuration minimale requise pour l’installer. Malheureusement, de nombreux points sont venus limiter l’accès à cette version. Microsoft vient finalement de revenir sur ses prérequis.

Une configuration minimale plus légère afin de profiter de Windows 11

Récemment, nous vous dévoilions la configuration minimale requise pour profiter de Windows 11. Par exemple, nous apprenions que les PC équipés de processeurs Intel et AMD récents ne pouvaient pas en profiter. De plus, il était nécessaire que les machines embarquent le TPM 2.0 (Trusted Platform Module), un standard de sécurité cryptographique. De bien mauvaises nouvelles étant donné que ces dernières fermaient la porte à beaucoup d’ordinateurs à peine vieux de 3 ou 4 ans.

Peu de temps après, Microsoft était revenu avec une liste de configurations possible sur ses différentes pages de support. Elles stipulaient notamment que des configurations plus modestes pourraient installer Windows 11.

Finalement, Microsoft vient de revenir sur la configuration minimale requise pour installer et utiliser Windows 11. Après avoir supprimé les informations précédemment citées, la firme de Redmond a expliqué que les ordinateurs devront être équipés des processeurs suivants pour Intel et ceux-ci pour AMD. Pour faire simple, nous apprenons que seules les puces Intel de 8ème génération ou supérieures sont compatibles, et les puces AMD Ryzen 2000 et suivantes.

Une mauvaise nouvelle encore une fois… En effet, plusieurs processeurs plus anciens profitent déjà du TPM 2.0 ou peuvent largement faire tourner techniquement Windows 11.