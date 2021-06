iPhone 13 Pro : Apple va améliorer le capteur ultra grand-angle

La date d’arrivée des prochains iPhone approche à grands pas. Les rumeurs aussi. Selon certains informateurs les iPhone 13 Pro et Pro Max profiteraient d’une nette amélioration de leur capteur ultra grand-angle. Pour cela, Apple aurait doté cet objectif photo d’un autofocus et aurait amélioré le capteur grâce à la présence de six lentilles au lieu de cinq.

Le capteur ultra grand-angle serait bien meilleur sur les iPhone 13 Pro

Encore une fois, Ming-Chu Kuo a frappé. Le désormais célèbre analyste fortement bien renseigné autour d’Apple vient en effet de publier un nouveau rapport autour de la prochaine génération d’iPhone.

Selon lui, le capteur ultra grand-angle passerait à la vitesse supérieure grâce à l’implémentation d’un système de mise au point automatique sur les versions premium de la gamme : les iPhone 13 Pro et Pro Max.

Cette nouvelle information n’est pas anodine. L’analyste l’avait en effet déjà évoqué plusieurs mois auparavant, tout comme les analystes de Barcalys ou encore ceux de TrendForce plus récemment.

Grâce à ce nouveau dispositif, l’autofocus permettrait aux utilisateurs de se focaliser plus précisément sur certains éléments lors de la prise d’une photo. Cette fonction est d’ailleurs déjà présente sur les capteurs grand-angle et les téléobjectifs. Selon les analystes de chez Barclays, l’ajout d’une lentille supplémentaire permettrait en plus au capteur d’ouvrir à f/1,8 au lieu de f/2,4 sur les iPhone 12. La qualité des photos serait ainsi largement améliorée, notamment en cas de faible luminosité.

Pour finir, Ming-Chi Kuo annonce que les iPhone 14 pourraient tous profiter de cette amélioration du capteur ultra grand-angle.

