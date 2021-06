iPhone 13 : date de sortie et prix des futurs smartphones Apple

Dès le mois de septembre, la firme à la pomme présentera une toute nouvelle gamme de smartphones. Les iPhone 13, ou iPhone 12S, sont ainsi le sujet de multiples rumeurs depuis quelques mois. Grâce aux informations de TrendForce ou encore de l’analyste Dan Ives, nous avons désormais des informations autour de la date d’officialisation, de précommande et de sortie des futurs smartphones Apple, mais aussi leurs prix.

Les informations autour d’Apple pleuvent comme des petits pains depuis quelques semaines. Aux dernières nouvelles, nous découvrions en effet l’arrivée d’un iPhone 14 Max en 2022, le design de l’iPhone 13 Pro ou encore la commercialisation d’un MacBook Air avec puce M1X (M2) en fin d’année. Place maintenant à la date de présentation, de précommande et de sortie ainsi qu’au prix des smartphones d’Apple prévus pour 2021.

En 2020, Apple n’a malheureusement pas réussi à tenir son calendrier à la cause de la crise sanitaire. L’officialisation des iPhone 12 s’était ainsi tenue durant le mois d’octobre au lieu de septembre. Dan Ives, analyste financier pour la banque d’investissement américaine Wedbush Securities, vient d’annoncer que la conférence présentant les iPhone 13 se déroulerait durant la troisième semaine de septembre. Le 14 septembre semble ainsi être la date la plus logique, étant donné qu’Apple présente généralement ses iPhone le mardi (occasionnellement le mercredi). Le vendredi suivant signe généralement le début des précommandes, soit le 17 septembre. Pour finir, Apple envoie les smartphones une semaine plus tard, soit le 24 septembre, date de commercialisation des iPhone 13.

Du côté des prix, un rapport de TrendForce souligne que la firme de Cupertino aurait décidé de garder la même grille tarifaire que les iPhone 12. « Apple poursuivra la stratégie de prix proactive qu’elle a adoptée en 2020 afin de maintenir sa part de marché pour les smartphones haut de gamme ». De ce fait, les prix de la nouvelle génération de smartphones Apple :