Crosscall : le fabricant de smartphones se lance à l’assaut des mers

Vous connaissez peut-être Crosscall, le fabricant français de smartphones et tablettes à l’épreuve des pires conditions ? Voilà plusieurs mois maintenant qu’un nouveau projet se préparait en coulisse : la conception d’un tout nouveau bateau de type Class40. C’est chose faite, le premier prototype est finalisé et a pu tirer ses premiers bords avec son skipper, Aurélien Ducroz. Nous vous en avions déjà parlé en septembre de l’an dernier, lors de l’annonce du projet.

L’équipe à l’origine du projet au grand complet

Multiple champion de compétitions de ski freeride, Aurélien Ducroz n’a pas froid aux yeux et travaille avec Crosscall depuis maintenant trois années. Partenaire de ses sessions de haut niveau, la marque relève le défi de fournir un matériel à toute épreuve pour suivre Aurélien dans ses cascades. Friand de sensations fortes, Aurélien eut l’idée de se challenger dans un autre domaine : la navigation en compétition. Déjà à l’aise sur l’eau, son palmarès lui permet de s’offrir le bonheur de naviguer sur son propre bateau.

Le compromis des extrêmes

Petit clin d’œil au palmarès d’Aurélien, la forme du bateau est conçue comme un patin de ski. Alors que la majorité des bateaux de la même catégorie fendent les vagues, le numéro 166 glisse au dessus et optimise sa trainée. Imaginée au sein du cabinet Marc Lombard en exploitant les nouvelles normes, la silhouette agressive de ce prototype en fait un bateau unique.

Dans la grande famille des bateaux de compétition, les class40 sont des bateaux durables et performants. Plutôt que de redonner une jeunesse à un bateau déjà rodé aux vagues, l’initiative a été prise de concevoir un tout nouveau concept de coque. Se voulant innovant et à la pointe de la technologie, la barre se place très haut. Comme nous l’a expliqué Aurélien, il y a un compromis à trouver entre performance et fiabilité. En effet, on peut obtenir des performances extrêmes avec un bateau, mais son intégrité sera mise à mal si le curseur est placé trop loin. La limite est fine et des mois de recherche ont alors été nécessaires pour élaborer les plans les plus optimisés.

Sa construction s’est alors déroulée dans les ateliers de GLComposite à Caen, que nous avons eu la chance de visiter. Le premier prototype étant finalisé, nous avons donc pu apprécier le soin et la précision de sa conception.

Le moule de la coque inférieure

Le « couvercle », partie supérieure de la coque

Crosscall met à jour son identité visuelle

A l’occasion de la mise à l’eau du fameux bateau sur le quai V1D2 à Caen, Crosscall a dévoilé sa nouvelle identité visuelle qui habille son nouveau fer de lance. Tout de noir vêtu, le class40 qui défie les mers arbore le nouveau logo de la marque. Simple et élégant, il ne passe pas inaperçu. Pour Crosscall, c’est aussi une opportunité pour réaffirmer ses valeurs : performance, fiabilité et durabilité.

Un seul objectif : la victoire

Pour Aurélien Ducroz, il n’y a aucun doute, il vise le sommet et la victoire lors de la Route du Rhum 2022. Le fruit de cette collaboration de tous les extrêmes ne saurait attendre : mis à l’eau pour la première fois le 7 juin, la première navigation en haute mer s’est déroulée avec succès il y a quelques jours à peine et les premières images font rêver.

Avec en ligne de mire le haut du podium, on souhaite bon vent à Aurélien !

Pour regarder toutes les étapes de la construction du bateau, vous pouvez visionner la mini-série de Crosscall :