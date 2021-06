Nintendo Switch Pro : des performances largement supérieures et une arrivée en 2022

Cela faisait quelques jours que des rumeurs et autres informations n’étaient pas tombées sur la Nintendo Switch Pro. Aux dernières nouvelles, nous venons d’apprendre que la console serait beaucoup plus puissante que la génération précédente grâce à un processeur gravé en 8 nm, mais aussi que la date de sortie de cette dernière serait finalement pour l’année 2022.

Après un Nintendo Direct décevant lors de l’E3 2021, la firme nippone continue de faire parler d’elle avec encore une fois la Switch. Après un possible prix de 399 euros affiché dans la base de données de Boulanger ou l’annonce d’un nouveau dock ainsi que d’un écran plus grand et OLED, nous apprenons aujourd’hui que la Switch Pro de Nintendo profiterait de performances amplement supérieures aux précédentes versions, mais aussi une date d’arrivée plus tardive.

Commençons avec l’information révélée par le leaker kopite7kimi. Ce dernier a récemment révélé sur Twitter que la nouvelle console de Nintendo profiterait d’une puce T239, surnommé aussi Dane, gravée en 8 nm. À titre de comparaison, les premières Switch profitaient d’un processeur Tegra X1 gravé en 20 nm et la version de 2019 était gravée en 16 nm. Grâce à ce procédé de gravure deux fois plus petit, soit en 8 nm, plus de transistors vont être présents sur la puce. De ce fait, les performances vont être plus élevées. De plus, cela va permettre de réduire la consommation énergétique de la Nintendo Switch Pro.

L’information concernant la date de sortie de la future console de Nintendo nous provient du compte Twitter SwitchUp. Selon lui, un fabricant d’accessoires basé en Chine aurait annoncé que la Switch Pro ne verrait le jour qu’en 2022. Nous pouvons ainsi lire : « pas de Switch Pro en 2021. Source fiable d’un fabricant d’accessoires en provenance de Chine. Ils travaillent sur des produits adaptés à la console. Ils ont dit qu’ils ont été informés de la sortie sur le marché mondial en 2022. Espérons que cela soit faux ». La patience semble donc de mise. En tout cas, Nintendo n’a toujours rien dit à propos de cette future console tant attendue par les joueurs.