E3 2021 : les jeux annoncés lors du Nintendo Direct

Le mardi 15 juin signifie la clôture de l’E3 2021. D’ailleurs, il y avait bien une conférence très attendue chez les joueurs, c’est celle de Nintendo. Tout le monde guettait l’annonce de la sortie de la Switch Pro, mais point d’info à l’horizon durant ce Nintendo Direct. Mais rassurez-vous, il y a quand même de quoi se mettre sous la dent.

Des grandes licences Nintendo à l’honneur

Metroid va enfin faire son retour avec des années d’attente. Les fans pourront se réjouir, un nouvel opus revenant aux fondamentaux de la saga la 2D verra le jour le 8 octobre 2021. Il s’agit de Metroid Dread, le trailer semble très prometteur. Mais ce n’est pas tout pendant l’E3 2021, Metroid Prime 4 a fait parler de lui également, mais peu d’information si ce n’est que le développement continu.

Mario Party sera de retour à l’automne également, le 29 octobre 2021 sortira Mario Party Superstars. Ce nouveau jeu intégrera un best of de 100 mini jeux des différents épisodes et il reprendra des plateaux mythiques de la version Nintendo 64. Bref, encore des heures de fun en perspective avec ce party game.

Côté fun nous pourrons également profiter à partir du 10 septembre 2021 du titre WarioWare : Get It Together. L’antagoniste de Mario revient dans sa série de minis jeux fêlés ou l’en enchaine des situations grotesques et loufoques souvent entremêlées de fous rires.

Les éditeurs tiers également présents

Plusieurs titres en dehors de Nintendo ont été annoncés ou confirmés pendant l’E3 2021. Life Is Strange Remastered Collection et Life Is Strange True Colors devrait paraitre courant 2021 certainement à partir de la rentrée. Worms Rumble sera disponible dès le 23 juin. Nintendo veut célébrer les 20 ans de la licence Super Monkey Ball avec le titre Banana Mania qui paraitra le 5 octobre. Dragon Ball Z : Kakarot bénéficiera d’un portage sur Switch avec une sortie pour le 24 septembre. Monster Hunter stories 2 sera disponible dès le 9 juillet 2021. À noter également qu’une démo sera disponible le 25 juin.

Autre titre souvent apprécié des joueurs de Switch Just Dance 2022 paraitra dès le 4 novembre 2021.

ZELDA !

S’il y a bien une licence qui passionne les joueurs Nintendo c’est bien The Legend of Zelda. Durant ce Nintendo Direct, plusieurs annonces ont été faites. Le remake de Legend of Zelda Skyward Sword initialement paru sur Wii sortira sur Switch le 16 juillet prochain. Ce jeu ramène aux origines de la franchise avec une remise au goût du jour grâce à des graphismes HD.

Une extension pour Hyrule Warriors baptisé l’ère du Fléau sera disponible dès le 18 juin se situant 100 ans avant les événements de Breath of the Wild.



Voici une très grosse annonce sur la licence : la suite de Breath of the Wild arrive qui devrait arriver en 2022. Nous pouvons y trouver un Link plus adulte dans un univers graphique qui est dans la continuité du premier épisode.

Pour finir, Nintendo a dévoilé une miniconsole pour fêter les 35 ans de la licence Zelda comme cela avait été fait avec la saga Mario. Elle sera disponible le 12 novembre prochain avec quatre jeux Zelda présents. Au menu : Zelda I et II, Zelda Link’s Awakening et enfin une version spéciale de Vermin, un jeu Game & Watch.