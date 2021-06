Switch Pro : Nintendo compte annoncer sa nouvelle console le 3 juin 2021

Vous n’avez pas encore eu votre dose de rumeurs autour de la Nintendo Switch Pro ? Vous êtes alors au bon endroit ! Depuis de nombreuses semaines, la firme nippone est sous le joug de rumeurs incessantes autour de sa prochaine console. Selon le leaker Nick Baker, la nouvelle Switch pourrait être annoncée très prochainement, soit le jeudi 3 juin 2021.

Après la confirmation d’un écran OLED, l’annonce d’une présentation très prochaine ou encore plusieurs éléments concernant la Switch Pro ou Super Switch, Nintendo serait vraiment prêt à nous dévoiler sa nouvelle console.

La Switch Pro serait présentée par Nintendo dès ce jeudi 3 juin 2021

À travers un post Twitter, le leaker Nick Baker a publié hier : « Pour l’instant, on me dit que le Direct/Mini Direct/Annoncement de la Super Nintendo Switch (c’est le nom que je veux lui donner) est prévu pour jeudi. Mais ça a déjà été repoussé, ça pourrait l’être à nouveau« . Entendez donc par là que la Switch Pro pourrait être présentée durant la journée du 3 juin 2021. Si c’est le cas, Nintendo devrait, comme à son habitude, annonçait au préalable cette micro conférence demain. Dans le cas contraire, il serait très étonnant de voir arriver cette nouvelle console hybride jeudi.

Cependant, cela semble de plus en plus probable que la Nintendo Switch Pro soit expressément présentée par Nintendo. Les rumeurs sont en effet nombreuses depuis quelques semaines, même Bloomberg y met son petit grain de sel à répétition. Selon le groupe, la firme nippone devrait présenter la console juste avant l’E3 2021. L’évènement se déroulera du 12 au 15 juin. Nintendo y sera bien évidemment présent, mais l’entreprise n’a pour le moment pas communiqué la date et l’heure de sa conférence.

Vous l’aurez donc compris, l’heure est à la patience. Même si beaucoup d’utilisateurs rêvent d’une Switch plus puissante avec un meilleur écran… Nintendo semble prendre le temps. La pénurie de composants en cours depuis plusieurs mois ne devrait d’ailleurs pas faciliter les décisions du constructeur pour lancer un nouveau produit.