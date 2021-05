Nintendo Switch Pro : nouveau dock, écran plus grand et port Ethernet

Ces derniers jours, les rumeurs s’intensifient concernant la nouvelle Nintendo Switch Pro. Le site d’information El Español en dévoile un peu plus sur les nouveautés attendues.

Switch Pro : même format avec un écran plus grand

Première révélation du site espagnol : la taille de la console ne devrait pas bouger. Si cela devait être confirmé, on peut imaginer que les Joy-Con actuels resteraient compatibles, ainsi que d’autres périphériques.

Cependant, l’écran de la Switch Pro arriverait tout de même à être plus grand, grâce à la quasi-suppression du cadre noir qui l’entoure. Il mesurerait jusqu’à 7 pouces, selon El Español. D’après d’autres sources plus anciennes, il y a de fortes chances que celui-ci profite d’un affichage OLED et 720p (la 4K serait disponible sur TV via le dock).

Un nouveau dock muni d’un port Ethernet

Au lancement de la Switch, quelques critiques se sont fait entendre à l’encontre de la béquille au dos qui est censée tenir la console lorsqu’on la pose sur une table. On lui reprochait notamment sa fragilité et son manque de stabilité. Il semblerait que Nintendo ait pris en compte les retours. En effet, le support arrière qui permet de jouer en mode « Table » occuperait désormais toute la largueur de la console pour plus de stabilité.

Ensuite, le port microSD de la Switch Pro migrerait de l’arrière vers le côté de la console, et deviendrait donc plus accessible.

Enfin, il adopterait des ports USB 3.0 pour remplacer les deux ports 2.0 déjà présents sur l’ancien dock. Par ailleurs, Nintendo semble enfin décidé à mettre le paquet sur les modes en ligne, puisque la firme japonaise aurait intégré un port Ethernet à ce dock pour Nintendo Switch Pro.

Selon la source citée par le journal espagnol, la console améliorée de Nintendo serait dans sa phase de production finale, mais la date de sortie pourrait intervenir un peu plus tard que ce qui a été affirmé jusqu’ici. Jusqu’alors, on parlait d’un lancement en septembre ou octobre. En Europe, il se pourrait qu’on doive attendre jusque fin novembre.

