Apple Podcasts : les abonnements payants sont repoussés à juin

Après avoir lancé la nouvelle version d’Apple Podcasts avec iOS 14.6, la firme a finalement décidé de retarder le lancement des podcasts payants sur abonnement. À l’origine, ce service devait débuter en mai, mais nous sommes déjà en toute fin de mois…

Les podcasts payants seront déployés en juin

À peine annoncé, déjà repoussé. L’abonnement payant à Apple Podcasts verra finalement le jour courant juin. La société californienne l’a annoncé à ses podcasteurs par l’intermédiaire d’un email, vendredi.

L’introduction des abonnements aux contenus devait accompagner l’arrivée notamment d’iOS 14.6, après avoir renouvelé la plateforme le mois précédent. « Afin de garantir la meilleure expérience possible aux créateurs et aux auditeurs, les abonnements et les chaînes Apple Podcasts seront désormais lancés en juin », explique la marque à la pomme dans l’email envoyé et dont le site 9to5Mac a pu prendre connaissance.

Apple en profitera pour résoudre des problèmes et améliorer l’app

Ces dernières semaines, écrit Apple, des créateurs ont rencontré des problèmes et des retards dans la mise en ligne de leurs contenus et l’accès au portail Apple Podcasts Connect. Ces bugs ont été résolus, assure le constructeur.

Par exemple, depuis avril, la bibliothèque de podcasts connaît ainsi quelques soucis de lenteur et de mises à jour. Pour les créateurs, cela a pour conséquence une disponibilité retardée de leur podcast.

L’autre aspect très intéressant du message d’Apple, c’est que des améliorations supplémentaires vont être apportées pour corriger l’application Podcasts. Avec iOS 14.5, celle-ci s’est fortement dégradée, avec des bizarreries en pagaille qui ont provoqué une certaine confusion chez les utilisateurs. iOS 14.6 en a résolu quelques unes, mais ça n’est visiblement pas suffisant.

Nous avons aussi entendu les utilisateurs et nous ferons des ajustements basés sur leurs retours avec iOS 14.6 (…) Nous proposerons des améliorations supplémentaires à [l’onglet] Bibliothèque dans les prochaines semaines. Apple

