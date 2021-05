Sony WF-1000XM4 : les nouveaux écouteurs se dévoilent intégralement en vidéo

Récemment, nous vous avions déjà parlé des rumeurs concernant les futurs Sony WF-1000XM4. Cette fois-ci, nous avons le droit à une vidéo qui dévoile entièrement ces nouveaux écouteurs, qui ne devraient plus tarder à être annoncés par Sony.

Une fuite vidéo pour les nouveaux écouteurs Sony

Depuis de nombreuses années, Sony est très reconnu dans le domaine de l’audio. Pour le grand public, de nombreux dispositifs ont ainsi fait le succès de la marque. Parmi ses derniers, nous pouvons par exemple retrouver le casque à réduction de bruit WH-1000XM4 ou encore les écouteurs WF-1000XM3. En parlant de ces derniers, une nouvelle génération s’apprête à arriver.

Maintenant, nous avons une image plus claire, encore, grâce à une vidéo promotionnelle officielle qui a récemment fuité. Il passe en revue toutes les principales caractéristiques des écouteurs Sony WF-1000XM4. Même si certaines informations présentes dans la vidéo étaient déjà connues, d’autres sont nouvelles et méritent quelques détails.

WF-1000XM4 : réduction de bruit et mode transparence améliorés

Dans la vidéo promotionnelle, on peut voir les différentes nouveautés de ces WF-1000XM4. Tout d’abord, le Speak-to-Chat, une fonctionnalité apparue avec le casque WH-1000XM4. Il permet de mettre en pause la musique lorsque les micros détectent que vous parlez. En parlant de micros, ils sont au nombre de deux par écouteur, et on espère que cela permettra une meilleure réduction de bruit et, surtout, un meilleur mode « Transparence ». Sony devrait d’ailleurs proposer divers modes, équilibrant transparence et réduction de bruit selon les situations. Ainsi, plusieurs options seront disponibles.

La vidéo nous donne également plus de détails techniques sur les futurs écouteurs de la marque comme la confirmation de prise en charge du codec LDAC qui demandera une activation manuelle dans l’application Headphones Connect, de même pour l’upscale en temps réel de musique compressée. Enfin, un capteur de vibration osseuse devrait offrir une meilleure qualité de son lors des appels.

Les Sony WF-1000XM4 devraient également proposer une meilleure réduction du bruit du vent, une résistance à l’eau avec la norme IPX4. Une puce made in Sony, nommée V1 permettra la prise en charge de l’audio spatial pour la musique. Or, aucun service, en dehors d’Apple Music, n’a confirmé l’ajout de cette fonctionnalité.

Aucune date n’a encore été annoncée par Sony, mais la fuite des vidéos promotionnelles laissent à penser que le lancement des écouteurs true-wireless ne saurait tarder.

