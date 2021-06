Uber offre un trajet gratuit aux Français vers un centre de vaccination Covid-19

Une bonne nouvelle vient de tomber pour les personnes souhaitant se faire vacciner. Afin de faciliter l’accès aux centres de vaccination, la compagnie de VTC Uber a en effet annoncé hier que les utilisateurs de son application pourront profiter d’un trajet gratuit pour profiter de leur première ou seconde dose de vaccin contre la Covid-19. Découvrez comment en profiter à travers notre article.

Depuis le 31 mai, les Français âgés de 18 ans ou plus peuvent tous prendre rendez-vous et se faire vacciner contre la Covid-19 dans un des centres de vaccination présents dans l’hexagone. À travers ce nouvel élargissement de la vaccination, la campagne nationale peut ainsi s’accélérer et faire reculer la présence du SARS-CoV-2 en France. Si vous avez réussi à trouver un rendez-vous dans un centre de vaccination (grâce au service web gratuit ViteMaDose par exemple), vous aimeriez surement profiter d’un système simple et rapide pour vous y rendre. Uber propose ainsi depuis hier des trajets gratuits pour vous y rendre !

Rendez-vous dans un centre de vaccination contre la Covid-19 gratuitement grâce à Uber

« À partir d’aujourd’hui, toute personne majeure peut se faire vacciner. Nous avons donc décidé d’offrir 10 000 courses* vers les centres de vaccination disponibles. Quel que soit votre âge ou votre profession, nous vous soutenons pour vous faire vacciner avant l’été« , peut-on lire dans le message communiqué par Uber à ses utilisateurs sur son application.

Le service de réservation de VTC vient en effet de frapper fort en offrant un trajet d’une valeur maximum de 20 € afin de se rendre dans un centre de vaccination Covid-19. Une nouvelle salutaire pour certaines personnes qui auraient été obligées de réserver un rendez-vous plus loin que prévu de leur domicile ou lieu de travail.

Pour profiter de cette offre promotionnelle exclusive, il suffira de rentrer le code UBERFRA2021 lors de la réservation de votre course sur l’application Uber. L’entreprise précise que seulement 10 000 trajets sont offerts en France, et ce, jusqu’au 30 juin 2021. Pour découvrir les centres de vaccination contre la Covid-19 participants, rendez-vous à cette adresse.

Source : Dealabs