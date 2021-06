Dasung Paperlike 253 : le premier écran PC à encre électronique

Après les liseuses et les smartphones, l’E Ink débarque sur un écran de PC. Son usage est très spécifique, mais les nombreux avantages de la technologie à encre électronique peuvent être une avancée dans de nombreux métiers.

Un écran 25,3 pouces avec technologie E-Ink

Quiconque a utilisé un écran d’encre électronique, comme celui des lecteurs de livres électroniques, sait qu’ils sont la meilleure option pour lire des textes. Ils n’émettent pas de lumière, donc ils ne fatiguent pas les yeux. Mais les écrans d’encre électroniques ont une limitation importante en raison de leur technologie. Qui gère l’encre réelle repositionnée à l’écran électroniquement, ce qui rend sa fréquence de rafraîchissement très faible.

C’est pourquoi ils ne sont utilisés que pour lire du texte ou des bandes dessinées, où l’écran est fixe et le seul mouvement que vous avez à faire est de tourner la page.

Cependant, une marque a décidé de concevoir un écran PC avec cette technologie. En plus du TN, IPS, VA, QLED, OLED… il faudra donc également compter sur l’acronyme E Ink pour parler des technologies de moniteurs PC. Ce produit se nomme Dasung Paperlike 253 et il est lancé via une campagne de financement participatif.

C’est un écran de 25,3 pouces de diagonale en définition 3200 x 1800 pixels. Cela permet d’obtenir une bonne densité de pixels, indispensable pour afficher de si petits caractères en toute netteté. L’écran a été conçu pour les professionnels, il a donc un pied réglable en hauteur avec un système pour l’orienter, on peut également le tourner en mode portrait. Il est également compatible VESA pour le fixer au mur ou sur un bras.

Dasung Paperlike 253 : idéal pour reposer ses yeux

Pour à peu près 2 000 euros, sachez que cet écran a néanmoins de grosses limitations. Déjà, il n’affiche pas les couleurs (ce qui est possible avec les dernières avancées de la technologie E Ink). De plus, son taux de rafraichissement est très lent.

Il utilise une nouvelle puce propre appelée Dasung Turbo qui utilise des algorithmes, le traitement du signal et la programmation de la mémoire pour accélérer la réorganisation de l’encre à l’intérieur de l’écran, à des vitesses jamais vues auparavant.

Les différentes connectiques du Dasung Paperlike 253

Grâce à son écran à encre électronique, le moniteur Dasung Paperlike 253 devient le plus adapté pour travailler de longues heures, sans fatiguer vos yeux. La meilleure configuration sera par exemple de l’associer à un moniteur classique.