Apple Music : l’audio spatial et le Lossless arrivent en bêta sur Android

La dernière version bêta d’Apple Music sur Android permet désormais de profiter non seulement de la qualité lossless, mais également de l’audio spatial pour les titres compatibles.

Apple Music : une nouvelle bêta pour Android

Le nouvel Apple Music arrive en bêta sur Android. Depuis le Play Store, il est possible de télécharger la version 3.6 du service de streaming avec pour principales nouveautés l’introduction des morceaux lossless et Spatial Audio. Dans les prochains jours, si l’on se fie aux habitudes d’Apple sur Android, toutes ces nouveautés devraient être déployées en version stable. Apple Music pour Android ne devrait plus tarder à s’aligner sur la version iOS.

L’audio spatial et le Lossless débarquent sur Android

Sans surprise, on retrouve les fameuses étiquettes Dolby Atmos et Sans perte/Haute qualité sans perte sur les albums compatibles. Il n’existe pas (pas encore ?) de réglages pour le Dolby Atmos, par contre nouvelles options apparaissent dans le menu Qualité audio, pour la diffusion cellulaire, la diffusion en Wi-Fi et les téléchargements. Il s’agit des mêmes réglages que pour la version iOS.

On y retrouve les trois niveaux de qualité : Supérieure (AAC 256 kbit/s), Sans perte (ALAC jusqu’à 24 bits, 48 kHz) et Sans perte haute qualité (ALAC jusqu’à 24 bits, 192 kHz). Pour la diffusion cellulaire, l’utilisateur peut choisir un quatrième niveau moins gourmand, Haute efficacité.

Outre la qualité lossless et l’audio spatial, la version bêta d’Apple Music sur Android ajoute également deux nouvelles fonctionnalités. La première, Automatic Crossfade, permet de gérer de manière fluide les transitions d’un titre à l’autre. La seconde concerne la recherche dans sa bibliothèque musicale. On peut désormais rechercher des paroles pour retrouver directement un article, plutôt pratique.

Pour l’instant, ces fonctionnalités ne sont disponibles sur Apple Music qu’en version bêta. On ignore encore quand la firme à la pomme compte les rendre disponibles à l’ensemble de ses utilisateurs.

