Microsoft lancera xCloud sur Xbox One pour y porter ses jeux next-gen

Avec la nouvelle génération de consoles Xbox Series, Microsoft aurait simplement pu abandonner l’ancienne génération Xbox One pour se concentrer sur l’avenir. Cependant, la firme de Redmond affirme aujourd’hui sa volonté de promouvoir encore plus le Xbox Game Pass. La société américaine vient en effet d’affirmer vouloir lancer son service de cloud gaming xCloud sur les anciennes Xbox afin de leur faire profiter des jeux next-gen.

Tout est très clair depuis maintenant plusieurs mois, Microsoft concentre sa stratégie sur le Xbox Game Pass. Au fur et à mesure des mois, la firme américaine continue en effet d’ajouter des jeux à sa plateforme, mais aussi annoncer que les prochains jeux next-gen seront directement disponibles dedans dès leur jour de sortie. Pour en témoigner, nous pouvons vous laisser faire un tour sur les annonces de l’E3 faite par Microsoft et compter le nombre de jeux Xbox Game Pass.

Des efforts colossaux sont aussi faits sur xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft. Aux dernières nouvelles, l’entreprise annonçait son arrivée les TV connectées, mais aussi à travers de futurs dispositifs de streaming. Nouveau projet en cours : le portage de xCloud sur les Xbox One.

xCloud va conquérir les Xbox One pour offrir les jeux next-gen de Microsoft

Dans un article récapitulant les jeux annoncés lors de la conférence Xbox + Bethesda de l’E3 2021, Microsoft a été clair sur ses projets autour de xCloud. Le service de cloud gamin sera prochainement disponible sur Xbox One afin d’y proposer les jeux de nouvelles générations aux joueurs.

Will Tuttle, rédacteur en chef du Xbox Wire de Microsoft, explique ainsi : « Pour les millions de personnes qui jouent sur des consoles Xbox One aujourd’hui, nous sommes impatients de partager plus de détails sur la façon dont nous allons apporter beaucoup de ces jeux next-gen, tels que Microsoft Flight Simulator, à votre console par le biais de Xbox Cloud Gaming, tout comme nous le faisons avec les appareils mobiles, les tablettes et les navigateurs ».

La firme n’en dit cependant pas plus concernant une date de disponibilité pour xCloud sur Xbox One. Précédemment, Kareem Choudhry, responsable du cloud gaming chez Microsoft, expliquait que le dispositif arriverait sur consoles « plus tard cette année ».

À travers cette annonce, Microsoft met encore une fois un coup de pied dans la fourmilière et affirme son intérêt croissant pour les services. Avec xCloud sur Xbox One, tout le monde pourra acquérir de façon abordable une console Xbox offrant les derniers jeux du moment grâce au cloud gaming.