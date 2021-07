macOS Monterey : comment installer la bêta publique sans danger ?

Apple vient en effet d’ouvrir en grand les portes de la bêta publique de macOS Monterey ! Les utilisateurs inscrits au programme de logiciels bêta ont en effet la possibilité de télécharger cette première mouture du futur système d’exploitation. Comment s’inscrire à cette bêta ? Réponse dans cet article !

Apple lance la bêta publique de macOS Monterey

macOS Monterey est disponible en bêta publique ! C’est une mise à jour relativement mineure des Mac qui introduit tout de même quelques nouvelles fonctionnalités sympathiques.

Au programme : un contrôle unifié de son MacBook, iMac et tablette iPad, avec un seul clavier et une seule souris, mais aussi quelques nouveaux raccourcis et une version remaniée de Safari. Notez que certaines nouveautés nécessitent un Mac M1.

Pour rappel, voici la liste des appareils compatibles :

L’iMac de fin 2015 et les versions suivantes ;

L’iMac Pro de 2017 et les versions suivantes ;

Le MacBook Air de début 2015 et les versions suivantes ;

Le MacBook Pro de début 2015 et les versions suivantes ;

Le Mac Pro de fin 2013 et les versions suivantes ;

Le Mac mini de fin 2014 et les versions suivantes ;

Le MacBook de début 2016 et les versions suivantes.

Comme pour iOS et iPadOS, il faut se rendre au préalable sur le site d’Apple pour s’enregistrer dans le programme de bêta publique. Connectez-vous avec votre compte Apple, le même compte que celui de votre Mac, puis cliquez sur « veuillez inscrire votre Mac pour accéder à la bêta publique ».

Le premier conseil, le plus important, est de sauvegarder vos données. Heureusement, Apple facilite la sauvegarde de votre Mac à l’aide de Time Machine. Il n’y a donc aucune excuse pour ne pas créer une sauvegarde Time Machine avant d’installer une nouvelle version de macOS.

Vous pourrez ensuite télécharger un utilisateur d’accès qu’il faudra installer. Une fois cette installation effectuée, la mise à jour de macOS est très classique. Ouvrez les Préférences Système (vous pouvez cliquer sur le logo Apple dans le menu pour le trouver), puis allez dans Mise à jour de logiciels.

Votre Mac vous proposera alors de télécharger la dernière version du système d’exploitation !

Envie d’en savoir plus à propos de macOS Monterey ? Découvrez les nouveautés et les Mac compatibles !