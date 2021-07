KAV : le casque de vélo réinventé et sur-mesure

KAV Sports, une société américaine qui a déjà réinventé le casque de Hockey, avec le sur-mesure. Elle s’attaque à un nouveau marché, celui du vélo. Ils ont lancé une campagne de financement sur Kickstarter, qui est déjà financée à plus de 350%.

Souvent la dernière chose que vous enfilez avant une sortie vélo, c’est pourtant l’équipement le plus important pour votre sécurité. KAV réinvente le casque avec la volonté d’offrir tous les avantages possibles tout en étant le casque le plus confortable que vous n’ayez jamais porté. Il n’est pas nécessaire de choisir entre un casque aéro ou un casque cool, ou de choisir entre léger ou protecteur.

Des matériaux innovants

Le casque est constitué d’un élastomère thermoplastique spécialement conçu par KAV. Il donne au casque un gain de légèreté, une meilleure protection et contrairement aux mousses standards, il n’absorbe pas la sueur et les odeurs !

Chaque casque est fabriqué selon vos spécifications exactes et est unique en son genre… À moins que vous n’ayez un jumeau identique.

Étant donné que chaque casque est ajusté sur-mesure, il n’y a pas de matériau en excès, ni de besoin d’un système d’ajustement à l’arrière. Le casque KAV Bike pèse moins de 300 g dans pratiquement toutes les tailles. Alors qu’il propose une couverture plus importante qu’un casque de route classique.

Contrairement à la mousse qui se bosse et se dégrade avec le temps, l’élastomère du casque réinventé par KAV a ses racines dans le hockey, il peut donc éviter toute chute du vélo et protéger les cyclistes lorsqu’ils en ont le plus besoin.

Une protection sur-mesure

L’innovation du confort vient de la suppression des mousses standards des casques pour un élastomère thermoplastique. En plus d’être plus léger, il dispose d’une plus grande efficacité pour atténuer les forces d’impact. De plus, il est compatible avec l’impression 3D. Elle permet de réinventer la structure du casque. Avec la création d’une structure en nid d’abeilles, qui se froissent et se cisaillent pour réduire les accélérations linéaires et angulaires vers la tête. Cet allègement au niveau de la structure interne a été réinvesti à l’arrière du casque. Ainsi, il couvre la région occipitale de la tête pour un niveau de protection supplémentaire.

Une conception réinventée

Pour avoir ce casque sur-mesure, vous recevrez un kit d’ajustement à utiliser avec votre essayage virtuel. Ensuite, un technicien, de KAV, vous aidera à prendre vos mesures. Vous aurez ainsi votre casque, qui correspond exactement à vos besoins.

Puis, un algorithme effectue une corrélation entre vos mesures et une base de données de scans de tête pour générer un rendu de tête virtuelle. Enfin, un logiciel crée un casque autour de votre tête virtuelle. Votre casque est expédié directement à votre porte. Si le casque ne correspond pas, vous avez 30 jours pour l’essayer et le retourner.

Seul bémol, c’est l’absence d’une option éclairage sur le casque comme celui que l’on peut retrouver sur le LUMOS KICKSTART.