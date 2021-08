Les Galaxy Watch 4 ne fonctionnent pas avec les iPhone et smartphones Huawei

Mauvaise nouvelle pour les personnes intéressées par les Galaxy Watch 4, les nouvelles montres connectées de Samsung ne sont pas compatibles avec les iPhone d’Apple ou encore les smartphones de Huawei.

Les nouvelles montres de Samsung ne sont compatibles qu’avec Android

Le mercredi 11 août, Samsung a levé le voile sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Pour les accompagner, la firme sud-coréenne a dévoilé deux produits connectés : les Galaxy Buds 2 et les Galaxy Watch 4. Malheureusement, les deux nouvelles montres connectées ne sont compatibles qu’avec les smartphones Android. Malgré le fait que la majorité des montres connectées tournant sous Wear OS ou encore Tizen OS être appairées à différents systèmes d’exploitation, Samsung a en effet souhaité prendre un autre chemin avec ses toutes nouvelles Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic.

Nous venons en effet d’apprendre que ces produits seront uniquement compatibles avec un smartphone tournant sous « Android 6.0 ou plus » et disposant de « 1,5 Go de RAM ou plus ». Samsung ferme ainsi la porte aux iPhone d’Apple, mais aussi aux smartphones Huawei tournant sous HarmonyOS ou n’ayant pas les services de Google. Samsung précise ainsi que « l’activation de l’appareil est disponible seulement après l’avoir connecté à un smartphone qui supporte les Google Mobile Services (GMS) ». Dans une réponse à Ars Technica, Samsung confirme la non-compatibilité des Galaxy Watch 4 avec iOS. Le constructeur sud-coréen précise tout de même que ses précédents modèles de montres connectées seront toujours compatibles avec les iPhone malgré les mises à jour à venir.

Pour rappel, les nouvelles Galaxy Watch 4 profitent de nombreux arguments intéressants par rapport à la concurrence : le processeur Exynos W920 ; Wear OS 3.0, fruit de la collaboration entre Samsung et Google ou encore une multitude de capteurs de santé. Tout cela dans des prix se rapprochant fortement de ceux de la génération précédente.