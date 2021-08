Toodee and Topdee : un plateformer 2D qui joue avec les perspectives – Découverte jeu indépendant

Avec l’avènement des studios et développeurs indépendants, de nouvelles façons de jouer voient le jour depuis quelques années. La semaine dernière, un nouveau jeu du nom de Toodee and Topdee a notamment attiré notre attention. Son objectif est simple, mais original : proposer un jeu de plateforme en 2D jouant avec les dimensions. Afin de résoudre différents niveaux, il est ainsi nécessaire de jouer de malice en alternant les dimensions de deux personnages que tout oppose : Toodee et Topdee.

Une histoire qui pose les bases du gameplay

Comment introduire un monde mêlant deux dimensions différentes ? Avec une bonne petite histoire.

Toodee and Topdee débute avec le personnage Aleph. Pouvant être catégorisé de dieu, il a été amené à transformer les mots en monde grâce à une langue ancestrale empreinte de magie. Cependant, il sentait au fond de lui qu’un élément manquait à cet univers. Il confectionna ainsi le point-virgule afin de préserver l’équilibre entre les mondes.

Après avoir insufflé la vie dans ces mondes, des Glytchs ont malheureusement commencé à faire leur apparition. Un assistant du nom de Toodoo fut ainsi créé afin de les surveiller et permettre à Aleph de les résoudre. Lorsqu’il ne resta plus qu’un seul monde à créer, celui-ci craignit de ne plus être utile à Aleph et décida de s’enfuir avec le point-virgule. De ce fait, tous les mondes ont été chamboulés. Toodee et Topdee se retrouvent ainsi dans un même monde. Les personnages vivent cependant dans des perspectives différentes. Leur quête va être simple : retrouver le point-virgule.

Lors de cette aventure, les deux protagonistes devront passer de tableau en tableau, mais aussi de boss en boss afin de retrouver le fameux point-virgule. Pour cela, il va falloir jouer des perspectives de chacun des personnages pour les amener sur un portail menant au niveau suivant. Toodee se déplace dans une perspective 2D classique, comme celle des jeux Mario en 2D par exemple, et Topdee peut se mouvoir uniquement dans une perspective 2D vue du dessus.

Après avoir terminé le jeu, nous pouvons vous assurer que Toodee and Topdee est un très bon puzzle-game. Le jeu propose une bonne dose de challenge avec des tableaux qui montent bien en difficulté de façon graduelle. De plus, des mécaniques sont rajoutées tout au long de l’aventure pour renouveler l’expérience de gameplay et ne pas lasser le joueur.

Au total, cinq chapitres sont disponibles dans Toodee and Topdee avec une moyenne de 25 niveaux pour les quatre premiers et une dizaine pour le dernier. Dans chacun d’entre eux, nous retrouvons un boss. Après les deux premiers, sachez que les suivants vous donneront du fil à retordre… peut-être un peu trop. Heureusement, les paramètres d’accessibilité permettent de réajuster la difficulté pour ce genre de moment trop difficile. L’occasion pour nous d’ajouter deux vies supplémentaires pour venir à bout de ces niveaux.

Pour terminer Toodee and Topdee, cela nous a pris environ huit heures. Pour les amoureux du 100 %, sachez que des coccinelles sont à récupérer tout au long de l’aventure. Certaines peuvent être obtenues en finissant le niveau rapidement, d’autres en utilisant le moins de fois le changement de perspectives et une autre catégorie demande aux joueurs de garder les PNJ en vie. Petit ressenti personnel, les timings permettant d’obtenir les coccinelles de vitesse sont beaucoup trop courts, tout comme ceux des niveaux en scrolling du chapitre 5.

Notre conclusion

Toodee and Topdee est le jeu parfait pour les amoureux de puzzle-game. Il vient renouveler le genre avec un jeu de perspectives très intéressant avec des énigmes challengeantes. Malgré des parties assez difficiles, surtout avec une seule vie, les paramètres d’accessibilité sont les bienvenus afin de ne pas abandonner face à un obstacle. On peut aussi saluer la direction artistique en pixel art qui est très réussie. Le jeu est pour le moment uniquement disponible sur Steam au prix de 16,49 € et prochainement sur Nintendo Switch. À noter, vous pouvez jouer en solo ou avec un ami en coopération.