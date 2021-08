Samsung Galaxy Buds 2 : des écouteurs légers avec réduction de bruit active

Les fans de musique ont aussi eu l’occasion de voir un produit conçu pour leurs oreilles lors du Galaxy Unpacked. Samsung a en effet pris le temps d’annoncer les Galaxy Buds 2, de nouveaux écouteurs sans fil légers à 149 euros profitant d’un design minimaliste et d’une fonctionnalité de réduction de bruit active.

Samsung peaufine sa gamme d’écouteurs sans fil

Après les Galaxy Buds Pro en début d’année, une nouvelle génération d’écouteurs n’est pas passée inaperçue sur internet : les Buds 2. Après des semaines de rumeurs, Samsung vient finalement de les officialiser.

Des oreillettes plus petites légères

Le premier changement constaté sur ses nouveaux écouteurs sans fil est leur format plutôt carré des oreillettes. Le design se veut aussi plus minimaliste avec un enrobage uniforme. Samsung annonce d’ailleurs que les Galaxy Buds 2 sont 21 % plus légers que les Galaxy Buds+, mais aussi 15 % plus petits. Au niveau du poids, chaque écouteur pèse seulement 5 grammes, contre 6,3 grammes sur les Buds +.

De la réduction de bruit active

Parmi les autres spécificités techniques, sachez que les Galaxy Buds 2 de Samsung s’accommodent de deux haut-parleurs, un pour les graves et l’autre pour les aigus. Pour gérer votre musique, répondre aux appels ou réveiller l’assistant vocal, la face des oreillettes propose des contrôles tactiles.

Sans grande surprise, la réduction de bruit active (ANC) est de la partie avec cette nouvelle génération d’écouteurs sans fil. Trois modes sont ainsi disponibles pour appliquer différents niveaux d’atténuation du bruit. « Les sons externes d’arrière-plan pourront être réduits jusqu’à 98 % » selon Samsung.

Nouvel algorithme et meilleure autonomie

La firme sud-coréenne précise ensuite que les appels ont été améliorés avec les Galaxy Buds 2. Pour cela, un nouvel algorithme est de la partie. Il permet notamment un traitement du son basé sur du machine learning à l’aide de deux micros extérieurs, un micro-interne, mais aussi un dispositif dédié à la captation de la voix. Cela permettra notamment de supprimer les bruits extérieurs pouvant parasiter vos appels.

Du côté de l’autonomie, les nouveaux écouteurs de Samsung tiendraient durant 5 heures sur une charge, et 20 heures d’utilisations grâce au boitier de recharge si la réduction de bruit est activée. Sinon, l’autonomie annoncée est de 29 heures. Le boitier est compatible avec la charge rapide filaire, mais aussi sans fil. En 5 minutes, Samsung annonce que vous pourrez récupérer une heure d’écoute.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy Buds 2

Les écouteurs seront disponibles dès le 27 août 2021 en Europe au tarif de 149 euros. Il est d’ores et déjà possible de les précommander.

Produit disponible sur Samsung Galaxy Buds 2 Noir

Voir l'offre 149,99 €

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic : place à Wear OS 3.0 et de nouveaux capteurs !