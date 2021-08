Xiaomi OLED V21 : une TV 4K de 77 pouces orientée gaming

Lors de son événement de 10 août, après avoir présenté son nouveau smartphone et sa nouvelle gamme de tablettes, Xiaomi a présenté un téléviseur OLED 4K orienté gaming de 77 pouces.

Xiaomi présente son téléviseur OLED V21

Lors de la conférence en live de Xiaomi, le fabricant a dévoilé plusieurs nouveautés : un nouveau smartphone, une nouvelle tablette, une nouvelle enceinte, un chien robot (le Cyberdog) et enfin son téléviseur gaming.

Le téléviseur gaming de Xiaomi porte le nom de V21. L’appareil est une TV OLED qui mesure 77 pouces ce qui correspond à 1,95 mètre de diagonale. Autant dire qu’elle est assez imposante et qu’il faudra de la place pour l’installer chez soi.

Xiaomi affirme avoir développé un nouvel écran « OLED V21 » pour ce modèle haut de gamme, qui est livré avec des fonctionnalités de couleur « Pro » supplémentaires telles qu’une couverture supplémentaire de 95 % et 100 % des espaces colorimétriques sRGB et BT 709 respectivement, et des delta-E d’environ 1,5 pour chacun d’eux.

En outre, la luminosité du grand écran est augmentée jusqu’à 1000 nits. Le téléviseur propose un rapport de contraste de 1 500 000:1. C’est également le seul nouveau modèle lancé aujourd’hui à être introduit avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Dalle OLED, 4K, 120 Hz, certification Xbox et G-Sync

Pour assurer la partie gaming, deux ports HDMI 2.1 (compatible VRR) sont proposés, ainsi que la compatibilité Nvidia G-Sync. Une certification Xbox vient s’ajouter à l’ensemble. La partie son offre du 3.1 à 70 W de puissance, avec une certification Harman Kardon, Dolby Atmos et DTS-HD.

Pour le moment, Xiaomi n’a pas annoncé ce téléviseur pour l’Europe. Il devrait sortir en Chine à partir du 16 août.

Il faudra débourser environ 19999 yuans (soit 2630 euros) pour s’offrir ce bijou. Xiaomi prévoit aussi des versions 65 et 55 pouces, aux prix de 5699 yuans (environ 750 euros) et 4999 yuans (658 euros environ).

