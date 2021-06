Microsoft annonce des moniteurs certifiés Xbox Series conçus par Acer, Asus et Philips

Certains moniteurs conçus par Philips, Asus ou encore Acer vont profiter de la certification « Designed for Xbox » afin de montrer leur compatibilité avec les Xbox Series X|S. Mais qu’ont-ils en plus des moniteurs standards, ou encore d’un simple téléviseur ?

Des écrans « Designed for Xbox »

À l’occasion du lancement de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, Microsoft a créé un nouveau macaron ‘Designed for Xbox’. Il désigne des produits optimisés pour les nouvelles consoles, conçus en partenariat avec des entreprises tierces.

Le programme « Designed for Xbox » créé des partenariats avec les fabricants d’écran PC pour offrir aux joueurs Xbox Series X|S les meilleures conditions de jeu. Nous parlons ici bien de moniteurs, sans tunner, ni système d’exploitation smart TV. Ces derniers exploitent pleinement l’interface HDMI 2.1, avec le VRR, ALLM et bien sûr la 4K à 120 Hz.

« Aujourd’hui, pour la première fois, nous annonçons que les moniteurs de jeu de nos partenaires sous licence rejoindront le programme Designed for Xbox ! Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les principaux fabricants d’écrans, notamment Philips, ASUS et Acer, au cours des deux dernières années pour préparer ces produits à tirer pleinement parti de la série X|S de Xbox et de la norme HDMI 2.1. Que vous cherchiez à acheter un nouveau moniteur pour jouer sur PC ou sur Xbox Series X|S, nos nouveaux écrans « Designed for Xbox » seront disponibles cet été » Source : Billet de blog Microsoft

Microsoft en partenariat avec Acer, Asus ou encore Philips

Asus Strix Xbox Edition XG43UQ 43″ : un écran 4K UHD avec un temps de réponse d’image de 1 ms. Il est doté d’un mode spécial pour paramétrer au mieux les couleurs, le contraste et les teintes quand il est raccordé à une Xbox Series X|S. Il compte également sur l’AMD FreeSync Premium Pro pour éviter les saccades de jeu.

Philips Momentum 559M1RYV 55″ (1400 euros) : ce moniteur intègre aussi une barre de son conçue par Bowers & Wilkins. Conçu par Philips, il embarque le nouvel éclairage Ambiglow qui va éclairer le mur arrière en fonction des couleurs de votre jeu à l’écran. Un écran 4K à 120 Hz avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro.

Acer Xbox Edition XV282K KV 28″ : c’est le plus petit des écrans proposés dans un premier temps, mais il prend en charge la 4K à 120 Hz et dispose évidemment d’un port HDMI 2.1. Il annonce un faible temps de réponse de 1 ms et une grande précision des couleurs, de grands contrastes grâce à la technologie VESA DisplayHDR 400. Et comme les autres moniteurs, il est compatible AMD FreeSync Premium Pro. Grâce à la technologie brevetée Acer VisionCare 3.0, il est parmi les premiers moniteurs à être certifiés TUV/Eyesafe. Il sera disponible cet automne.

