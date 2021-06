Besoin de plus de données mobiles ? Voici le forfait idéal à petit prix !

Dans la vie, internet est parfois essentiel, même à l’extérieur de chez soi. Que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, beaucoup de données mobiles sont ainsi nécessaires pour subvenir à vos besoins. Si vous n’avez pas envie de dépenser une fortune, nous avons le forfait parfait pour vous : 200 Go pour 9,99 euros par mois. Attention ! L’offre n’est disponible que jusqu’à aujourd’hui !

Cdiscount Mobile frappe fort avec beaucoup de 4G dans un forfait à moins de 10 euros

Toujours le roi des promos, Cdiscount est aussi très fort avec ses offres de forfaits mobiles à bas prix. Pour faire flancher le cœur des personnes ayant besoin de beaucoup de données, mais souhaitant faire des économies, l’opérateur virtuel vient de lancer une offre proposant 200 Go en 4G pour un prix de 9,99 euros par mois.

Commençons les présentations. Ce forfait mobile Cdiscount profite tout d’abord de 200 Go de données mobiles. Une quantité colossale qui va permettre de profiter sans limites d’Internet pendant tout un mois, que ce soit pour regarder une série en streaming, écouter de la musique, trainer sur les réseaux sociaux ou partager votre connexion avec un autre appareil. Bonne nouvelle, 17 Go de données mobiles seront disponibles chaque mois à l’étranger dans les pays de l’Europe et dans les DOM. Du côté des communications, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’étranger vers un numéro français.

L’offre Cdiscount est proposée au prix de 9,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois. Sans engagement, le forfait mobile passera ensuite au tarif de 24,99 euros par mois. Ne prenez cependant pas trop votre temps pour souscrire. La période promotionnelle se termine aujourd’hui à minuit.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.