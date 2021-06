Instagram va ajouter des publications d’inconnus au milieu de votre fil d’actualité

Le réseau social Instagram teste depuis plusieurs mois l’affichage de suggestions au sein de son application. Depuis peu, le réseau lance une expérimentation pour les afficher au milieu des publications des comptes auxquels vous êtes abonné.

Une expérimentation limitée aux comptes anglophones

Pour ceux qui ne le savent pas, Instagram a introduit la fonctionnalité « posts suggérés » plus tôt l’année dernière. Celle-ci est présente à la fin de votre fil d’actualité, et vous propose des publications d’inconnus. Instagram souhaiterait désormais aller encore plus loin, en intercalant ces photos et vidéos recommandées avec celles de vos amis.

Source : Instagram

Pour l’heure, Instagram teste cette nouvelle fonctionnalité sur les comptes anglophones. L’entreprise n’a pas communiqué sur le nombrede comptes concernés par cette expérimentation. De même, il n’est pas certain à 100 % que cette fonction soit mise en place définitivement au sein d’Instagram. Mais il paraît probable que la plateforme démocratise cette manière d’amener les utilisateurs à découvrir de nouveaux comptes et de nouveaux contenus.

Instagram : des photos d’inconnus avant celles de vos amis

Les utilisateurs qui feront partie de cette expérimentation pourront alors ajouter certaines thématiques à leurs centres d’intérêt dans le but d’affiner les suggestions affichées sur leur fil. Ils pourront par ailleurs « snoozer » ces recommandations pour une durée de trente jours afin de les cacher complètement. Tous les participants au test pourront donner leur avis sur celle-ci et signaler lorsqu’une publication recommandée ne les intéresse pas.

Cependant, il semble que vous ne pourrez pas désactiver les publications suggérés dans le flux de manière permanente. Cela pourrait devenir extrêmement frustrant pour de nombreux utilisateurs qui ne souhaitent que voir les publications de personnes qu’ils suivent, puisqu’il leur faudra désactiver la fonctionnalité manuellement tous les mois.

