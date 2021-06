Honor Earbuds 2 SE : de nouveaux écouteurs à réduction de bruit abordables

Lors de l’évènement de présentation de sa nouvelle gamme de smartphones, Honor a aussi fait la part belle à quelques accessoires tels que les écouteurs sans fil Honor Earbuds 2 SE. À travers ces nouveaux dispositifs, l’entreprise chinoise souhaite offrir à un prix très abordable la réduction de bruit active.

L’année dernière, Huawei a finalement revendu Honor auprès d’un consortium d’entreprise chinoise. Suite à cet évènement, l’entreprise a pris le temps de présenter le MagicBook Pro ainsi que le Band 6 durant le CES 2021. Par la suite, le smartphone View 40 était présenté aux côtés des nombreux projets prévus pour l’année 2021. Outre de nouveaux MagicBook sous Intel Core de 11e génération, la filiale allemande avait laissé sous-entendre le retour des services Google. Lors de sa conférence chinoise jeudi 17 juin, l’information a été confirmée. Il faudra cependant attendre une officialisation de la nouvelle gamme Honor 50 à l’international avant de pouvoir crier victoire. Découvrons les écouteurs présentés, eux aussi, pendant cet évènement : les Honor Earbuds 2 SE.

Honor revient à la charge avec les Earbuds 2 SE

La réduction de bruit active est l’une des technologies les plus mises en avant pour l’ensemble des nouveaux casques et écouteurs sur le marché de l’audio. Honor ne défie par la chronique avec ses Earbuds 2 SE. Proposés à 469 yuans en Chine, soit environ 60 euros hors taxes, les intra-auriculaires profitent en effet de deux micros et d’une couche d’IA pour permettre l’atténuation des bruits extérieurs avec l’ANC. Sans grande surprise, nous retrouvons un mode « transparent » mettant en avant les sons autour de vous. Des drivers de 10 mm sont ensuite embarqués afin d’offrir une bonne qualité audio.

Au niveau de la connectique, les Honor Earbuds 2 SE profitent du Bluetooth 5.2. L’autonomie annoncée est de 10 heures en lecture musicale et s’étend à 32 heures grâce au boitier de recharge. Ce dernier profite d’ailleurs d’un système de recharge rapide lui permettant d’obtenir 4 heures d’écoute supplémentaire en seulement 10 minutes de charge. Ces écouteurs sans fil seront disponibles à partir du 25 juin 2021 en Chine. Reste maintenant à savoir s’ils seront annoncés aux côtés de la version européenne des smartphones Honor 50.