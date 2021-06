Xbox Design Lab : la personnalisation de manette de retour chez Microsoft

Microsoft vient d’annoncer le retour du Xbox Design Lab. Pour rappel, ce projet prend la forme d’une boutique en ligne permettant aux joueurs de personnaliser les couleurs de leur future manette Xbox. L’occasion pour vous de vous différencier avec des coloris variés que ce soit au niveau du corps de la manette, son dos, ses gâchettes ou encore ses joysticks. Découvrez comment tout cela se trame à travers notre article.

Alors que Microsoft développe à fond le Xbox Game Pass en annonçant l’arrivée de xCloud sur les Xbox One, ses futurs appareils de streaming ou encore les TV connectées, la firme américaine souhaite offrir aux joueurs une manette répondant à leur univers avec le projet Xbox Design Lab. La boutique de personnalisation vient en effet de rouvrir ses portes.

Le Xbox Design Lab est de retour pour créer la manette de vos rêves

En septembre 2020, Microsoft promettait le retour du Xbox Design Lab. La boutique permettant de personnaliser et commander sa manette Xbox est ainsi revenue pour le plus grand plaisir des joueurs. Il est ainsi possible de personnaliser la couleur du boitier, de l’arrière, des boutons latéraux, des gâchettes, de la croix directionnelle, des joysticks, de boutons ABXY ainsi les boutons centraux Affichage, Menu et Partager. Pour finir, il est même possible d’ajouter un petit mot de 16 caractères sur votre création.

Microsoft annonce d’ailleurs que les manettes issues du Xbox Design Lab profiteront du même avantage que les modèles sortis récemment : Shock Blue, Pulse Red, et Electric Volt. C’est-à-dire qu’elles seront de plastiques recyclés composées à 30 % de matériaux recyclés. Même si cela n’est pas encore 100 % écologique et durable, la firme de Redmond promet d’utiliser de plus en plus de matières recyclées pour ses produits à l’avenir. Au total, 18 coloris sont proposés pour chaque partie de votre manette. Aucun matériau recyclé n’est utilisé pour les coloris Robot White, Pulse Red, Zest Orange et Regal Purple.

Pour profiter de votre manette personnalisée, rendez-vous à l’adresse officielle de l’Xbox Design Lab. Le prix d’achat de votre petit bébé sera de 69,99 €. Une gravure ajoutera 9,99 € à la facture. L’envoi quant à lui se fait en 14 jours. Un délai assez long, mais surement justifié par les différentes étapes de personnalisation de la manette.