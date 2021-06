YouTube va ajouter le mode Picture-in-Picture gratuitement sur iPhone et iPad

Le mode Picture-in-Picture de YouTube devait auparavant arriver sur les iPhone des utilisateurs profitant d’un abonnement premium à la plateforme. La donne devrait cependant changer très prochainement suite aux propos d’un porte-parole de YouTube auprès de The Verge. Il souligne en effet l’arrivée de la fonctionnalité chez l’ensemble des utilisateurs iOS, ou presque…

En ce moment, YouTube continue d’améliorer globalement sa plateforme. Au niveau des créateurs de contenu, le service leur permet désormais de faire appel pour les vidéos démonétisées. Du côté des utilisateurs, une fonction permettant de lire les commentaires en plein écran se prépare. Et pour les annonceurs, ces derniers ne peuvent plus diffuser des publicités liées à l’alcool, la politique et les jeux d’argent sur la page d’accueil. Désormais, la plateforme s’attaque à une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs de smartphones et tablettes Apple : le mode Picture-in-Picture.

Le mode Picture-in-Picture de YouTube pour tous sur iOS… mais seulement aux États-Unis

Avec iOS 9, les iPad ont eu droit aux vidéos incrustées, alias le mode Picture-in-Picture. Pour les iPhone, cela est arrivé avec iOS 14. La superposition vidéo n’était cependant pas égale entre les appareils pour le service YouTube. Les utilisateurs d’iPad pouvaient en effet uniquement en profiter depuis Safari avec un abonnement Premium, et les iPhone aussi.

Par le biais d’un porte-parole de YouTube s’étant entretenu avec le média The Verge, nous venons d’apprendre que le Picture-in-Picture allait prochaine revenir sur l’application iOS et iPadOS. Pour être plus précis, il explique que le déploiement pour les abonnés premium est en cours. Concernant les autres utilisateurs, ils pourront aussi en profiter prochainement, mais uniquement aux États-Unis… Une tristesse donc pour les utilisateurs ne séjournant pas dans le pays de l’Oncle Sam.

Aucun calendrier n’a été annoncé par YouTube quant au déploiement de la fonctionnalité, que ce soit pour les abonnés Premium ou les utilisateurs standard de l’application. La patience sera donc de mise pour y voir plus clair concernant l’arrivée du Picture-in-Picture.