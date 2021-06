Bon Plan : des écouteurs sans fil BC Master à moins de 20 €

Désormais, les accessoires que tout le monde s’arrache sont les écouteurs sans fil. Si vous souhaitez tenter l’expérience avec des dispositifs abordables et avec un bon rapport qualité prix, nous avons des références parfaites pour vous. En effet, les écouteurs sans fil BC Master BC-T01 et CB-T03 sont en ce moment en promotion à moins de 20 euros. Découvrez les spécificités techniques de ces deux produits dans notre article bon plan.

Deux paires d’écouteurs sans fil BC Master à moins de 20 euros

Commençons par les BC Master BC-T01. Profitant du Bluetooth 5, ces écouteurs sans fil offrent une qualité Hi-Fi ainsi qu’une connexion stable pour vos sessions d’écoute. Sur les oreillettes, nous retrouvons une surface tactile permettant de contrôler la lecture de musique ainsi que la prise d’appels téléphoniques. L’appairage est rapide et permet la connexion des écouteurs juste après ouverture du boitier de recharge.

Du côté de l’autonomie, cette dernière est de 5 heures pour une charge simple et s’étend à 20 heures avec le boitier de recharge. Pour s’adapter au plus grand nombre, trois tailles d’embouts sont disponibles. Pour finir, sachez que les écouteurs sont certifiés IPX5. Cela signifie qu’ils résistent à la transpiration lors d’un effort physique ou à la pluie.

Les BC Master BC-T01 sont en ce moment au prix de 16,79 euros sur Amazon au lieu de 29,99 euros, soit une réduction de 44 %. La promotion est disponible uniquement jusqu’au 27 juin 2021.

Passons maintenant aux BC Master BC-T03. Pour le bonheur d’un grand nombre de personnes, sachez que ces oreillettes sans fil ne sont pas intra-auriculaires. Les écouteurs sont assez classiques et permettent de profiter de votre musique et de vos appels en qualité Hi-Fi grâce à une connexion Bluetooth 5. Petit plus, la portée de ces dispositifs est de 15 mètres. L’occasion est donc de mise pour écouter votre musique dans toute la maison sans avoir besoin d’avoir votre ordinateur ou smartphone près de vous.

Pour contrôler votre musique et les appels, sachez que des commandes tactiles sont disponibles sur la tige des oreillettes. L’autonomie de la paire d’écouteurs est de 4 heures sur une charge et s’étend à 20 heures avec le boitier de recharge. Ils profitent aussi d’une certification IPX5.

Jusqu’à 21 h 15, les BC Master BC-T03 sont au tarif de 19,91 euros sur Amazon au lieu de 24,89 euros, soit une réduction de 20 % sur son prix d’origine.