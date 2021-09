Test – Asus TUF M3 : Une souris toute en simplicité

Dans la continuité des articles autour du montage d’un PC par Asus, nous testons aujourd’hui la souris Asus TUF M3. Une souris abordable, sobre qui viendra s’intégrer parfaitement dans votre setup grâce à une compatibilité Aura Sync. Que vaut cette souris ? Réponse dans cet article.

Design

Nous sommes ici en présence d’une souris somme toute banale. Banale ne veut cependant pas dire inintéressante ! Tout est bien entendu en plastique, mais ce dernier offre malgré tout une impression de solidité et de qualité dès lors que nous la prenons en main. Le peu de boutons disponible tombe bien sous la main. Ces derniers sont au nombre de 4 : deux boutons pour régler la sensibilité ainsi que deux boutons programmables, au niveau du pouce.







Le logo TUF est présent au niveau de la paume de la main. Ce logo est en fait une LED qui pourra se gérer grâce au système Aura Sync, comme mentionné précédemment. La lumière est bien diffuse et s’adaptera facilement dans votre setup !

Utilisation & performances

Parlons maintenant chiffres avec un petit tableau récapitulatif des informations importantes à propos de cette souris Asus TUF M3. Vous l’aurez compris, les maîtres mots sont légèreté et dimensions restreintes. Parfait pour la majorité des gamers !

Capteur Résolution Accélération max Poids Dimensions Asus TUF M3 Optique 7000 DPI 20G 84g 118.2 x 68 x 40 mm

Via le logiciel maison d’Asus, Armoury Crate, il vous sera possible de régler tout ce qu’il est possible de régler sur la souris. La résolution, la création de profils ou encore le choix des couleurs pour le logo ! L’interface est claire et permettra également de paramétrer tous vos autres périphériques compatibles Aura Sync. Il sera possible aussi de régler les paliers de DPI. En effet, le bouton situé sur le dessus permettra de modifier à la volée les DPI, de 200 à 7000.







Conclusion

La souris Asus TUF M3 est une très bonne souris que l’on trouve à un tout petit prix. En effet, cette dernière est disponible à moins de 30€ sur Amazon ! Pour ce prix vous aurez une souris confortable et offrant des performances relativement correctes. Que ce soit pour jouer ou pour une utilisation bureautique, elle sera largement suffisante pour la majorité d’entre vous !

Produit disponible sur ASUS TUF Gaming M3 - Souris filaire pour gamer avec design ergonomique, éclairage RGB, capteur 7000 DPI, revêtement durable, switches ultrarésistants, 7 x boutons programmables et Aura Sync

Voir l'offre 24,88 €