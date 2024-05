TEST – Ampere Dusk : Quand les lunettes voient plus loin que le soleil

Dans un monde où la technologie cherche constamment à fusionner style et fonctionnalité, les lunettes Ampere Dusk se distinguent par une promesse audacieuse. Offrir une expérience visuelle adaptable à tout moment de la journée grâce à leur technologie de verres électrochromiques. Ce produit ne se limite pas à protéger vos yeux, il intègre également des fonctionnalités multimédia, avec des haut-parleurs pour écouter de la musique en Bluetooth. Idéales pour les courtes transitions, comme un trajet en voiture ou une rapide visite au supermarché, ces lunettes visent à simplifier votre quotidien tout en restant à la pointe de la mode. Cependant, cette fusion d’innovations soulève des questions : la technologie des verres tient-elle ses promesses en termes de confort visuel et d’adaptabilité ? La gestion de l’énergie est-elle à la hauteur des attentes dans des usages intensifs ?

Nous plongeons dans l’univers des Ampere Dusk pour répondre à ces interrogations et voir si elles méritent une place sur votre nez.

Design et confort des Ampere Dusk

Dès le premier regard, les lunettes Ampere Dusk séduisent par leur esthétique moderne et épurée. Surprenantes de légèreté, elles défient les attentes en offrant un confort appréciable même avec l’intégration de la technologie audio et des verres électrochromiques. Comparées à d’autres lunettes connectées, et même à des modèles emblématiques comme les Ray-Ban Meta, les Dusk se distinguent par un poids plume qui facilite un port prolongé sans inconvénient majeur.

Toutefois, si leur légèreté est un atout indéniable, ces lunettes ne sont pas exemptes de petits désagréments. Après une journée complète d’utilisation, on peut sentir une légère pression autour de la tête. Ce serrage, bien que mineur, mérite d’être mentionné pour les utilisateurs potentiels qui envisagent de les porter durant de longues périodes. Malgré cela, les Dusk restent confortables et maniables, démontrant que style et fonctionnalité peuvent coexister harmonieusement dans le domaine des accessoires technologiques.

Caractéristiques techniques :

Autonomie de la batterie : 4 heures de lecture audio, 7 jours de connexion pour le contrôle de la teinte via l’application (quasi infini si aucune connexion et juste changement de teinte via le bouton)

Recharge rapide : 80 % de charge en 15 minutes

Couleurs disponibles : Noir ou Noir et bleu

Haut-parleurs : un haut-parleur de chaque côté

Appels : 2 microphones MEMs

Connectivité : Bluetooth 5.0

Verres : Résistants aux chocs et aux rayures, polarisés TAC

Résistance à la poussière et à l'eau : IPX4

Ajustement : 4 paires de plaquettes nasales

Poids : 26 grammes

Extras : Alerte de localisation intégrée, support pour assistant vocal, contrôle de la teinte

Prix : 299€

Technologie des verres électrochromiques

Au cœur des lunettes Ampere Dusk se trouve une prouesse technologique qui éclipse la concurrence : les verres électrochromiques. Imaginez des verres qui s’adaptent à votre environnement lumineux aussi aisément qu’un caméléon change de couleur pour se fondre dans son environnement. Ce n’est plus de la science-fiction, c’est une réalité tangible avec les Dusk.

Ces verres innovants fonctionnent grâce à une technologie électrochromique, qui permet de modifier la teinte des verres sur simple pression d’un bouton ou via une application dédiée. En pratique, cela signifie que vous pouvez passer d’une luminosité douce à une obscurité plus prononcée en quelques secondes, adaptant vos lunettes non seulement à la luminosité ambiante mais aussi à vos préférences personnelles.

Le fonctionnement de cette technologie repose sur l’application d’un courant électrique faible qui active une couche de matériau électrochromique intégrée aux verres. Ce matériau réagit en changeant de couleur, permettant ainsi de contrôler le niveau de teinte des verres. C’est un peu comme si vous aviez un dimmer pour la lumière de votre salon, sauf que là, il s’agit de vos lunettes.

En termes de performances, cette capacité à changer de teinte offre une flexibilité remarquable pour les porteurs. Que vous soyez en plein soleil ou sous un ciel couvert, les Dusk s’adaptent pour optimiser votre vision. Cette adaptabilité est particulièrement appréciable dans des régions où les conditions météorologiques peuvent changer rapidement, transformant une journée grisâtre en éclats de soleil en un instant.

Toutefois, il est important de noter que si la technologie est impressionnante, elle n’est pas sans limites. Les utilisateurs doivent souvent jongler entre les réglages pour trouver le niveau de confort visuel idéal, ce qui peut s’avérer être une distraction. De plus, comme toute technologie embarquée, elle consomme de l’énergie, ce qui nous mène au prochain point de notre exploration : la performance audio et l’autonomie de ces lunettes révolutionnaires.

Performance audio et autonomie des Dusk

Fusionnant commodité et technologie, les lunettes Ampere Dusk intègrent une fonctionnalité audio qui, bien que pratique, présente certaines limites. Le son émis par les petits haut-parleurs situés de part et d’autre des branches est suffisant pour des écoutes d’appoint, comme une playlist légère lors d’une promenade ou un podcast en voiture. Cependant, il ne faut pas s’attendre à une expérience immersive comparable à celle d’un casque de haute qualité. La musique, transmise de manière ouverte, reste superficielle, avec une qualité sonore souvent qualifiée de « tinny », c’est-à-dire légère et manquant de profondeur, en particulier dans les basses.

Ce compromis sur la qualité sonore semble être un choix délibéré pour maintenir le design épuré et léger des lunettes, ce qui, en retour, affecte l’autonomie de la batterie. Avec seulement quatre heures de lecture audio par charge, les utilisateurs actifs pourraient se retrouver à recharger les lunettes plus souvent qu’ils ne le souhaiteraient. Heureusement, la fonction de recharge rapide pallie en partie ce désavantage, permettant de récupérer 80 % de la batterie en seulement 15 minutes.

Un autre aspect critique de ces lunettes réside dans leur gestion de l’énergie. L’absence d’une fonction d’extinction automatique peut conduire à une décharge rapide de la batterie si l’on oublie de les éteindre manuellement. Cette caractéristique, couplée à la nécessité fréquente de rechargement, peut s’avérer frustrante pour des utilisateurs oubliant régulièrement de surveiller le niveau de batterie.

En dépit de ces défis, les lunettes offrent des fonctionnalités pratiques pour une utilisation en extérieur et en déplacement, évitant l’encombrement de câbles ou d’accessoires supplémentaires. La connectivité Bluetooth 5.0 assure une liaison stable avec les appareils mobiles, facilitant la gestion de la musique et des appels sans interrompre vos activités.

Conclusion – Notre avis sur les Ampere Dusk

Les lunettes Ampere Dusk incarnent une tentative audacieuse de marier la mode à la fonctionnalité avec leur technologie de verres électrochromiques et leur intégration audio. Bien que ces innovations apportent un certain confort et une adaptabilité louable à différentes conditions d’éclairage, elles ne sont pas sans leurs inconvénients, en particulier en ce qui concerne la qualité audio et la gestion de la batterie. Le prix, bien que justifié par l’innovation, pourrait également être un frein pour certains utilisateurs.

Au final, ces lunettes trouveront leur public chez ceux qui privilégient la praticité et l’innovation technique à la recherche d’un accessoire de mode fonctionnel et adaptable. Pour ceux qui recherchent avant tout une qualité audio supérieure ou une plus grande autonomie, d’autres options sur le marché pourraient être plus appropriées. Les Dusk restent néanmoins une option intrigante pour quiconque souhaite explorer les frontières de la technologie portable. La société est encore une startup et prévoit de belles innovations dans le futur, notamment une version similaire mais avec des verres correctifs. Une belle innovation pour ceux qui portent des lunettes au quotidien !