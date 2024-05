TUTO – Comment débloquer les sites internet interdits, bloqués ou censurés ?

Si vous naviguez souvent sur Internet, il est possible que vous vous soyez déjà tombé sur des sites web bloqués. Si c’est le cas, sachez que vous n’êtes pas le seul dans cette situation. De nombreux internautes vivent dans des pays où il existe des sites internet interdits, bloqués ou censurés.

Cette restriction de certains sites Internet peut provenir des autorités, des fournisseurs d’accès Internet (FAI), des ayant droits, des propriétaires de sites ou encore des administrateurs de réseaux dans les établissements scolaires et les lieux de travail. Mais pourquoi certains sites sont interdits, bloqués ou censurés et comment vous pouvez faire pour contourner ces restrictions ? C’est ce que vous allez découvrir dans ce tutoriel !

Pourquoi certains sites sont-ils bloqués ?

En général, les restrictions sont imposées en fonction de l’adresse IP, de l’emplacement ou encore du réseau utilisé par l’internaute. Voici les raisons les plus courantes qui peuvent expliquer le blocage de certains sites Internet.

Les restrictions géographiques

Certains utilisateurs ne peuvent pas accéder à certains sites et services en ligne à cause de leur position géographique. Quand un internaute souhaite se rendre sur un site Internet, ce dernier connaît sa position géographique via son adresse IP. Les sites peuvent donc refuser l’accès en fonction de la localisation de l’internaute.

Vous êtes face à ce type de restriction si la page web affiche une indication comme « ce contenu n’est pas disponible dans votre zone géographique ».

Ces géo-restrictions ou géo-blocages sont généralement liés à des droits de diffusion. Par conséquent, cela concerne la plupart du temps des plateformes de streaming vidéo ou encore des chaînes de télévision qui ne disposent pas des autorisations nécessaires pour retransmettre des émissions à l’extérieur de leur frontière.

Les pare-feux

Il est également possible qu’un site Internet soit bloqué à cause d’un « Firewall », ou pare-feu informatique. Ce dernier peut être matériel ou logiciel. Sa principale utilité est de filtrer les flux de données entrantes et sortantes sur un réseau et se protéger des menaces.

Les pare-feux se retrouvent généralement au sein des entreprises et des institutions éducatives. Ils leur servent non seulement à assurer la sécurité du réseau, mais aussi à contrôler la navigation des utilisateurs qui y sont connectés. Par conséquent, ce système peut bloquer l’accès à de nombreux sites via le filtrage URL. C’est notamment le cas pour les réseaux sociaux, les sites e-commerce et d’autres services en ligne.

La censure numérique

Ici, le blocage numérique est à l’échelle d’un État. En général, ce type de blocage se rencontre dans certains États démocratiques qui censurent les contenus violents ou propageant les discours de haine.

La censure numérique utilise généralement les technologies de blocage d’IP, de cache, de redirection DNS ou encore d’analyse des requêtes URL. En général, cette censure provient des fournisseurs d’accès à Internet.

En principe, il existe une solution de contournement pour chaque type de blocage. Voici les méthodes couramment utilisées pour lever ces restrictions !

Utiliser un VPN

Actuellement, la solution la plus populaire pour débloquer les sites a priori inaccessibles est d’utiliser un VPN. Il s’agit d’un logiciel qui vous permet non seulement de changer votre adresse IP mais aussi de chiffrer vos données. En d’autres termes, le VPN vous ouvrira un tunnel sécurisé qui vous fera contourner les restrictions imposées par votre FAI ou les firewalls. Parmi les plus populaires du moment, citons NordVPN, ExpressVPN et CyberGhost VPN.

Utiliser un proxy

Un VPN et un proxy ont pour similarité qu’ils re-routent le trafic à travers leurs propres serveurs. Toutefois, à la différence d’un VPN, un proxy ne crypte pas les données. Votre trafic reste ainsi visible par les tiers. Néanmoins, les proxies ont pour avantage d’être gratuits, largement disponibles et débloquer rapidement des sites web. Attention toutefois à ne pas saisir des informations sensibles comme des mots de passe.

Passer de « http » à « https »

Si vous vous heurtez à un site Internet bloqué ou non accessible, essayez de remplacer l’URL « http:// » par « https:// ». Ce simple changement permet de contourner les blocages de sites web que vous pouvez rencontrer sur votre lieu de travail ou dans votre établissement scolaire.

Utiliser un navigateur Opera

Le navigateur Opera intègre un VPN gratuit. Par conséquent, il pourrait vous permettre d’accéder gratuitement à des sites habituellement inaccessibles. Cependant, les avis des internautes sont mitigés concernant cette solution. En effet, ce navigateur ne protègerait pas votre vie privée de manière optimale et vous ne pourrez pas non plus accéder à des services de streaming comme Netflix.

Utiliser Tor

Tor, ou The Onion Router, est un logiciel libre et gratuit qui vous permet de naviguer sur Internet en gardant votre anonymat. Cette technologie fonctionne en cryptant le trafic et en l’acheminant de manière aléatoire à travers différents nœuds. De plus, il utilise de nombreuses couches de cryptage, ce qui complique le suivi d’un utilisateur. Il faut savoir que Tor est aussi un réseau décentralisé qui s’appuie sur des volontaires qui font fonctionner des milliers de relais nécessaires.

Bien que Tor puisse vous permettre d’accéder à des sites Web bloqués, il ne masquera aucune donnée transmise et vous aurez probablement à subir des vitesses de connexion plus lentes.

En résumé, plusieurs solutions s’offrent à vous pour débloquer un site Internet bloqué. Vous pouvez choisir d’utiliser un VPN, un proxy ou encore d’utiliser d’autres solutions alternatives.