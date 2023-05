Pourquoi certains joueurs s’amusent sur les casinos en ligne avec des VPN ?

Vous aimez déjà jouer au casino en ligne et vous avez eu lors de vos recherches sur des thématiques liées aux jeux de hasard l’occasion d’entendre dire que certains joueurs utilisaient des VPN pour parier ? Vous vous demandez ce qu’est cette technologie, pourquoi certaines personnes la jugent efficace et si elle pourrait avoir un intérêt pour vous ? Nous vous présentons ici un dossier complet sur l’utilisation des VPN sur les sites de casino en ligne pour vous permettre d’en savoir plus et de comprendre si cela pourrait vous être utile !

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Lorsque vous naviguez sur internet, une adresse IP vous est attribuée et permet entre autres d’identifier le lieu depuis lequel vous vous connectez. Ainsi, un site peut connaitre le pays d’origine de ses internautes.

Un VPN est un logiciel qui vous permet de modifier cette adresse IP et ainsi de laisser penser que vous surfez depuis un autre lieu, un autre pays. Vous naviguez depuis la France ? Vous pouvez activer votre VPN, choisir en un clic un pays d’origine parmi la liste proposée et laisser croire de cette manière que vous vous trouvez en Suède par exemple. Vous l’aurez donc compris, avec cette technologie, vous manipulez votre lieu de connexion pour faire penser à un site ou une interface que vous y accédez depuis un autre lieu.

Pourquoi utiliser un VPN sur un casino en ligne ?

Quel serait l’intérêt de faire croire à un casino en ligne que vous ne vous connectez pas depuis la France mais depuis la Suisse par exemple ? Et bien si les utilisateurs des casinos en ligne s’appuient sur cette technologie, c’est en général pour contourner des interdictions territoriales.

Poursuivons avec l’exemple de la France et de la Suisse. Dans l’Hexagone, la pratique du casino en ligne n’est pas autorisée. En Suisse, elle l’est, mais uniquement pour les personnes résidant de ce côté-là des Alpes. Ainsi, un joueur situé en France pourrait démarrer son VPN, choisir une adresse IP en Suisse et miser sur un site helvète sans que la maison de jeux en ligne ne le détecte.

Est-il légal de jouer au casino avec un VPN ?

Vous vous en doutez, une telle utilisation du VPN dans le but de contourner des lois est… illégale – cela semble logique ! Démarrer un VPN pour mentir sciemment sur votre lieu de connexion dans le but d’accéder à un marché qui ne vous est pas destiné est interdit. Les joueurs qui s’adonnent à cette pratique le font donc à leurs risques et périls.

Un casino peut-il savoir que j’utilise un VPN ?

Les sites de gaming commencent à réussir à identifier les adresses IP de VPN comme par exemple celles de Surf Shark ou le VPN de Microsoft Edge. Ainsi, dès la première connexion, bon nombre de personnes tentant de contourner le système sont bloquées. En plus de cela, les casinos en ligne vérifient généralement que l’adresse de résidence soit valable en envoyant des courriers, mais elle traque aussi le pays de provenance des fonds. Si vous déposez par exemple avec une carte bancaire française sur un site suisse, vous serez rapidement identifié…

Que risquent les utilisateurs de VPN qui se connectent illégalement à un casino en ligne ?

Et bien, les fonds qu’ils sont parvenus à déposer puis à remporter peuvent être gelés. Vous en conviendrez, il serait dommage de passer du temps à contourner toutes ces règles pour au final tout perdre quelques jours ou quelques semaines plus tard…