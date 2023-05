Netflix améliore votre liste de séries et films à voir !

Netflix vient d’annoncer une très bonne nouvelle pour les fans de sa plateforme de streaming : des améliorations pour « Ma liste ». En effet, le leader du marché de la SVOD a ajouté des filtres dans cette section. Cela permet donc aux utilisateurs de rapidement trouver les films, séries, documentaires ou encore émissions qu’ils avaient mis de côté.

L’application Netflix continue de se peaufiner. La section « Ma liste » vient en effet d’évoluer sur Android (et dans les prochaines semaines sur iOS).

La plateforme de streaming vient en effet de communiquer autour de l’évolution de la liste des films et séries à voir des utilisateurs. Pour facilement s’y retrouver, et éviter de nager à nouveau dans la multitude de contenus mis de côté, Netflix lance ainsi des filtres de recherche dans cette section.

Il est ainsi possible de trier les films, séries, documentaires et émissions afin de mieux s’y retrouver. Nous avons droit à des critères de tri comme : la date d’ajout dans « Ma liste », l’ordre alphabétique, les films, les émissions, les documentaires ou encore les contenus commencés et pas commencés.

Outre cet ajout, qui est des plus bienvenus, Netflix dévoile que le contenu de la page d’accueil de son application pour TV connectées a évolué. Plus précisément, le service propose maintenant une section « À venir ». Les utilisateurs pourront ainsi rapidement voir les pitchs et bandes-annonces de contenus bientôt disponibles, et de recevoir une notification quand ils sortiront.

