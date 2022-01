Test – Flexispot EQ5 : un bureau assis debout à petit prix convaincant ?

En ce début d’année 2022, la marque Flexispot est venue nous proposer de tester un de ses best-sellers : le bureau assis-debout EQ5. Proposé à un prix très attractif et abordable par rapport à la concurrence, 269 € sur le site officiel de la marque grâce au code de réduction BONEQ5, la question était ainsi de découvrir si le produit valait le coup, que ce soit pour des besoins personnels ou professionnels. Découvrez dans notre article, un avis complet sur le produit, de la réception à l’utilisation, en passant par le montage.

Test du bureau assis debout Flexispot EQ5

Avant d’entrer dans notre expérience avec le bureau assis-debout Flexispot EQ5, prenons le temps de citer les caractéristiques techniques de ce dispositif. Pour commencer, le cadre électrique assis-debout pèse un poids de 29 kg. Il peut supporter une charge de 100 kg maximum, en comptant le plateau. Les dimensions de ce dernier doivent être au maximum de 120-180 cm de longueur et 60-80 cm de hauteur. Au niveau de la hauteur, le produit peut s’ajuster de 62 à 127 cm. Pour cela, un panneau de contrôle LED permet de régler la hauteur grâce à deux boutons, mais aussi de sélectionner des positions préenregistrées par l’utilisateur.





Réception et montage

Avant de parler de l’installation, sachez que la réception du bureau assis debout Flexispot EQ5 a été très rapide. En provenance d’un entrepôt situé en Allemagne, le cadre ainsi que le plateau sont arrivés en seulement 4 jours. Sans grande surprise, le système pèse son poids. Bon point à noter, le carton est assez compact, ce qui permet de le transporter facilement en haut d’un appartement.

Passons maintenant à la partie qui fâche la plupart des consommateurs lors de la réception d’un nouveau meuble : le montage. Un manuel permet de suivre pas à pas les différentes étapes de l’installation du bureau assis-debout de Flexispot. Suivre les instructions est assez simple grâce à plusieurs schémas. Cela est aussi dû à des sachets individuels et numérotés pour chaque type de vis nécessaire tout au long des étapes, ce qui facilite la compréhension de chaque étape.

En plus de cela, le plateau vendu par l’entreprise a été très pratique étant donné qu’il était déjà prétroué pour accueillir les vis permettant de fixer le cadre Flexispot EQ5. Au final, tous les éléments se sont imbriqués à merveille et le bureau assis-debout a été monté en un peu plus d’une heure de travail.

Utilisation

Après une installation satisfaisante de par sa simplicité, l’heure était à l’utilisation. Cela fait maintenant trois semaines que j’ai installé le Flexispot EQ5 et je peux vous dire que ce type de produit change littéralement votre routine. Indépendant sur le web, je travaille généralement tout au long de la journée assis devant mon bureau. Le fait de pouvoir passer du temps debout m’a permis de varier d’une position assise à debout plusieurs fois dans la journée. Ce dispositif est ainsi un bon moyen de limiter la sédentarité.

La motorisation du cadre fonctionne de son côté très bien. On peut notamment noter la présence d’un moteur dans chaque pied, ce qui permet notamment de rendre le bureau assis-debout assez silencieux pour monter et descendre. La vitesse de levage est d’ailleurs de 3,5 cm par seconde, ce qui est assez rapide pour passer d’un mode assis à debout.

En parlant de cela, sachez que des hauteurs différentes sont enregistrables sur le panneau de contrôle. Un simple clic sur un bouton permettra ainsi de monter ou descendre le bureau à votre hauteur favorite (ainsi que celle d’un de vos proches). Dernier point important : la stabilité. Cette dernière est très bonne, notamment grâce au poids du cadre et du plateau ainsi que deux longs pieds antidérapants.

Notre avis sur le Flexispot EQ5

Proposé à un prix défiant toute concurrence, le Flexispot EQ5 est étonnant de qualité, notamment grâce à un système permettant de soulever et abaisser le bureau de façon rapide, environ 10 secondes ; une stabilité de taille permettant de travailler sans faire bouger toute la structure ; ou encore des boutons permettant de régler en un clic la hauteur à une taille pré-enregistrée. Si vous souhaitiez vous essayez aux bureaux assis debout, je vous recommande fortement ce modèle qui vous permettra de profiter d’un rapport qualité/prix au top.

À noter, Flexispot propose le cadre de bureau EQ5 en trois coloris : noir, gris et blanc. L’entreprise vend aussi une dizaine de plateaux pour correspondre à votre personnalité (noir, blanc, brun, érable, acajou, noyer spécial, noyer noir, bois de cerisier, chêne rouge, bambou, marbre et graphite).

