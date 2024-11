Death Stranding appartient désormais à Kojima Productions, et sort enfin sur Xbox

Death Stranding souffle ses 5 bougies cette année. Et pour célébrer l’évènement, Hideo Kojima, l’esprit visionnaire derrière ce titre a annoncé deux bonnes nouvelles aux fans. D’abord, son entreprise Kojima Productions détient maintenant tous les droits de propriété intellectuelle de Death Stranding. Mais pas seulement : elle s’accompagne également de l’arrivée du jeu sur Xbox. En plus de PlayStation et Steam, Death Stranding “Director’s Cut” est désormais disponible sur Xbox Series X|S et Amazon Luna.

Death Stranding sur Xbox Series, une découverte riche en contenus avec le Director’s Cut

L’annonce surprise d’hier soir marque une nouvelle étape dans l’indépendance artistique d’Hideo Kojima, le génie derrière Death Stranding. Pour marquer les cinq années du jeu, Kojima Productions annonce l’acquisition intégrale de ses droits de propriété intellectuelle. Il faut savoir qu’en 2015, Sony Interactive Entertainment a accordé une exclusivité temporelle pour Death Stranding au studio de Kojima. Cela s’est faite peu après la fin du contrat d’Hideo Kojima avec Konami.

Côté financier, Kojima Productions s’est gardé de dévoiler les conditions financières pour l’acquisition de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle de Death Stranding. Au lieu de cela, il préfère “continuer à se concentrer sur la diffusion de leur IP primée” sur davantage de plateformes. Cette annonce marque ainsi la fin de l’exclusivité PlayStation et PC du jeu, car aussitôt après, il est arrivé sur Xbox Series X|S et Amazon Luna.

les joueurs sur ces deux plateformes peuvent donc jouer à l’édition director’s cut de Death Stranding dès maintenant. Ce dernier embarque des options graphiques améliorées, un gameplay révisé et du nouveau contenu au jeu original. Death Stranding a dépassé les 19 millions de joueurs sur PlayStation et PC, et avec son arrivée sur Xbox et Amazon Luna ne fera que booster ce nombre.

Un deuxième opus du jeu baptisé Death Stranding 2 : On The Beach est également en cours de développement. Sony Interactive Entertainment sera derrière sa publication en exclusivité sur PS5 l’année prochaine. Les versions pour les autres machines de jeu suivront probablement plus tard. C’est donc le bon moment pour (re)découvrir l’univers de Death Stranding, avec Sam Porter Bridges aux manettes !

Si vous n’avez pas encore joué au jeu, voici un trailer de présentation :