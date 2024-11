Resident Evil 9 : Des détails du jeu ont fuité, voici tout ce qu’on sait ! 

Dévoilé par Kōshi Nakanishi, le directeur de RE7 il y a quelques temps déjà, Resident Evil 9 est actuellement en développement chez Capcom. Mais alors que les fans de survival horror attendent une annonce officielle de la part du studio japonais, c’est une chaîne YouTube qui a ébranlé la toile en dévoilant des détails croustillants sur le (très) prochain Resident Evil 9. La fuite comprend des informations concernant les personnages jouables, l’intrigue du jeu ainsi que son lien avec le huitième opus, RE Village. On a tout rassemblé pour vous dans cet article, mais sortez vos pincettes quand même…

Des têtes bien connues feront leur retour dans Resident Evil 9

La fuite nous vient de la chaîne YouTube Residence of Evil. Selon elle, l’histoire de Resident Evil 9 se déroule 4 ans après les événements de RE Village. Les joueurs seront transportés sur une île, où ils devront retrouver la société qui a créé Eveline, l’antagoniste principale de RE 7 : Biohazard. Pour ce faire, ils vont incarner Leon Scott Kennedy et Jill Valentine (dont on ne vous présente plus), avec un design similaire que dans RE5 Lost in Nightmare pour Jill, et dans RE Damnation pour Leon.

Cerise sur le gâteau : les deux protagonistes seraient infectés par le Megamycete. Attendez-vous donc à des scènes d’hallucinations avec des visions d’Eveline pendant tout le jeu. Aux côtés des deux protagonistes se trouvent Chris Redfield et Barry Burton, qui, malheureusement, seront juste des personnages secondaires non jouables.

Côté ennemis, Residence of Evil mentionne un zombie au design similaire aux Ganados de RE4. Deux Nemesis traqueront respectivement Leon et Jill, dont un certain “Goat-Man” pour cette dernière. On connaît également l’antagoniste principal de Resident Evil 9 : M.Simon. Il serait le superviseur de la production en masse de l’arme biologique Eveline.

Enfin, Capcom déploierait une série de tests internes au Japon entre avril et septembre 2025. La fenêtre de sortie de Resident Evil 9 serait donc entre fin 2025 ou début 2026. Bien sûr, Capcom n’a encore fourni aucun détail officiel, alors nous vous conseillons de les prendre avec des grandes pincettes !

Découvrez tous les détails ci-dessus en vidéo :