Fans de Resident Evil : Capcom a de bonnes nouvelles pour les joueurs PS5 ! 

S’il y a une licence de jeux vidéo qui a révolutionné le genre du survival horror, c’est bien sûr Resident Evil. Fort du succès de son jeu culte, Capcom n’a pas hésité à porter ses classiques de l’époque sur les consoles modernes, notamment les remakes de Resident Evil 2, 3 et le 7è opus. Cependant, ces derniers étaient seulement disponibles en version numérique à leur sortie. Impossible donc de les collectionner ou de les prêter à un ami…du moins jusqu’à aujourd’hui. Après le leak de la semaine dernière, Capcom officialise enfin la nouvelle : Resident Evil 2, 3 et 7 sortiront en version physique pour la PS5.

Rendez-vous en hiver pour les versions physiques de Resident Evil

Excellente nouvelle pour les collectionneurs ! Trois portages Resident Evil, dont Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 : Biohazard seront bientôt disponibles en version physique sur PS5. Après le succès des trois jeux sur PS4, ils font leur premiers pas sur la PS5 en 2022 en apportant toutes les améliorations graphiques et audio nécessaires. Qui plus est, ceux qui avaient l’un des trois jeux sur PS4 ou Xbox One ont pu passer aux versions PS5 ou Xbox Series X|S sans frais supplémentaires.

Seulement une seule chose manque à leur succès : une copie physique. En effet, Capcom a seulement commercialisé les trois jeux en version numérique en 2022. Mais mieux vaut tard que jamais, et Capcom n’a pas oublié les collectionneurs dans sa communauté. Après un premier leak en juillet, puis un autre la semaine dernière, le studio japonais confirme enfin l’arrivée Resident Evil 2, Resident Evil 3, et Resident Evil 7 : Biohazard en version boîte. Pour l’instant, l’annonce est exclusivement pour la PS5, la version Xbox devra donc attendre un peu…

Voici les dates de sortie des éditions physiques de Resident Evil 2, 3 et 7 sur PS5 :

Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Asie : 6 décembre 2024

Japon : 26 décembre 2024

Amérique du Nord : janvier 2025

Pour l’Amérique du Nord, Capcom n’a pas encore annoncé la date précise, mais selon GameStop, ce serait prévu pour le 10 janvier. Chacun des trois jeux Resident Evil sera disponible au prix de 29,99 $.