Test – Le Tineco Pure One Station 5 Plus l’aspirateur qui révolutionne le nettoyage

Fondée en 1998, Tineco est une marque chinoise qui a émergé sur le marché des appareils électroménagers. L’aspirateur sans fil Tineco Pure One Station 5 Plus est présenté comme l’un des plus performants du marché, promettant un nettoyage en profondeur et une autonomie exceptionnelle. Au prix de 399 euros, cet aspirateur intelligent dispose d’une base automatique à poussière de 2,5L, d’un auto-nettoyage complet, d’une technologie ZeroTangle, d’un capteur intelligent iLoop et d’une aspiration de 175 W. Mais qu’en est-il réellement ?

Quant à l’apparence, le Pure One Station 5 Plus arbore un design épuré. L’aspirateur sans fil est relativement léger, ce qui facilite sa manipulation, même lors de longues séances de nettoyage. La brosse motorisée est efficace pour déloger la poussière et les poils d’animaux enfoncés dans les tapis et les moquettes.

Fiche technique

Autonomie 60 min à 70 min Capacité bac poussière 2,5 litres Base OmniHub- Auto nettoyant Niveau sonore 78 dB Poids 1.22 kg – En mode « à main » Couleur Blanc Prix 399,00 euros

Unboxing du Tineco Pure One Station 5 Plus

Dès l’ouverture du colis, nous pouvons constater que chaque élément est bien emballé séparément. Nous découvrons alors:

la station de base en deux parties

le socle

le réservoir de l’aspirateur

le tube

le manche avec les boutons

la batterie

le grand balai

le petit balai

Notice du mode d’emploi

Nos premières impressions sont plutôt bonnes. Le design est épuré et basique. La qualité parait bonne. Il ne reste plus qu’à assembler.

Installation de l’aspirateur Tineco Pure One Station 5 Plus

Tout d’abord, pour assembler, nous avons juste à regarder le carton où est indiqué un « Quick starter » en schéma.

En premier lieu, il faut monter l’aspirateur sans fil: la batterie, le réservoir, le manche et le balai. Ensuite, nous insérons le fil d’alimentation de la base dans le socle et les emboitons. Enfin, le balai s’installe sur la base et nous branchons le tout pour charger la batterie. Ainsi, l’assemblage est assez simple.

Lorsque nous découvrons enfin l’aspirateur sans fil Tineco Pure One Station 5 plus, le design est sobre et épuré. Il n’est pas très encombrant. Le socle de la base mesure 43 cm x 30 cm afin de disposer la base et la brosse de l’aspirateur. Une fois l’aspirateur posée sur la base la hauteur est de 117 cm.Sur le côté de la base, un voyant bleu permet de voir si l’aspirateur sans fil est en charge. Celui-ci devient rose/violet lors de l’auto-nettoyage.

Performances de l’aspirateur Tineco Pure One Station 5 Plus

Lors de l’utilisation, il suffit de prendre l’aspirateur sans fil et d’appuyer sur marche. Derrière la poignée, la batterie indique d’un voyant vert si elle est chargée.

Puissance :

Aussi, le choix de la puissance d’aspiration se fait facilement à travers ces trois choix: eco, auto ou max. Un capteur intelligent Tineco iLoop détecte la quantité de poussière et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration en conséquence. On peut le voir grâce au voyant bleu qui devient rose/violet si la puissance d’aspiration change. Toutefois, ce n’est pas flagrant à chaque utilisation. De plus, lorsque nous choisissons un mode, nous ne savons pas forcément sur lequel nous sommes, nous devons deviner la puissance grâce au bruit. La seule indication sur la poignée est le voyant bleu indiquant si l’aspirateur sans fil est en marche ou non.

L’aspiration de 175 Watt est puissante et permet d’aller sur n’importe quelle surface tapis, moquette ou carrelage mais hélas le niveau sonore est assez élevé. Lors de l’utilisation, l’éclairage grand angle de 120° permet de repérer beaucoup plus de poussière.

Brosse ZeroTangle :

Le système de brosse motorisée en V permet d’aspirer aussi bien les cheveux, les poils que la poussière. Ce système est particulièrement efficace sur les tapis et les moquettes. Devant la brosse, il y a un bouton à coulisser qui permet également de choisir selon deux types de poussières à aspirer ( grosses ou petites)

Mini brosse motorisée :

Aussi, Tineco fournit une mini brosse motorisée qui est pratique si l’on souhaite aspirer des petites surfaces ou dans endroits difficiles d’accès. Elle est idéale pour les canapés ou les intérieurs de voitures.

Toutefois, petit bémol, un petit patin permet de changer l’axe d’inclinaison de la petite brosse, il n’est pas très grand et optimum mais l’aspiration reste puissante. A noter, que le Tineco One Pure Station 5 plus ne propose pas de petit embout plat type suceur.

Autonomie et recharge :

L’autonomie est en moyenne de 60 à 70 minutes ce qui est assez long pour un aspirateur à balai sans fil. Pour recharger complètement le Tineco Pure One Station 5 plus, il faut compter entre 3 et 4 heures.

Entretien et nettoyage

Ce qui différencie principalement le Tineco Pure One Station 5 Plus des autres aspirateurs c’est son système d’auto-nettoyage. La brosse, le tube, le filtre et le bac à poussière sont nettoyés après chaque utilisation. Il suffit de poser l’aspirateur sans fil sur la base et le nettoyage commence automatiquement. Le voyant sur côté de la base devient rose/violet. Cela commence par une aspiration du réservoir de l’aspirateur à main puis le manche. Et enfin la brosse qui tourne afin d’être aspirer intégralement.

Ainsi, l’entretien est donc très facile. Par contre, l’auto-nettoyage est très bruyant et cela peut être déplaisant. Mais cela ne dure que 12 secondes. Nous n’avons pas eu besoin de démonter le Tineco pour le nettoyer. De plus, le filtre HEPA est auto-nettoyant.

Le bac de poussière de la base dispose d’une contenance de 2,5 litres. Aussi, nous avons besoin de le vider très rarement. Ce bac se vide très facilement, il faut retirer l’aspirateur de la base afin d’enlever le bac grâce à une poignée. Ensuite, nous le vidons par le bas en poussant un bouton blanc qui ouvre le clapet.

Conclusion

Grâce à sa station d’auto-nettoyage performante, le Tineco Pure One Station 5 Plus simplifie considérablement les tâches ménagères. Bien que plutôt bruyant, cet aspirateur sans fil intelligent offre un excellent rapport qualité-prix : 399 euros. Il reste une option intéressante pour ceux qui recherchent un appareil performant et autonome .

