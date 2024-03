La PAC NAGANO Murale PURE de Thermor : Design sophistiqué et technologie verte pour votre intérieur !

Chers amateurs de designs modernes et technologie innovante, le dernier produit de Thermor va sûrement vous émoustiller. La firme lance son dernier modèle de pompe à chaleur air-air : l’unité intérieure NAGANO Murale Pure, en noir mat.

Un mariage de design et de performance

En effet, Thermor vient démarquer sa nouvelle création par un design moderne, épuré et soigneusement élaboré pour s’intégrer harmonieusement dans nos intérieurs contemporains et industriels. De plus, l’unité, couleur noir mat, apporte une touche de sophistication à n’importe quel espace tout en soulignant son architecture.

Cependant, l’aspect esthétique n’est pas le seul charme de cette innovation. En effet, Thermor a également assuré la performance de son produit, intégrant les dernières avancées technologiques pour une climatisation réversible à la fois économique et écologique. De plus, profitant de la classe énergétique A+++ en froid et A++ en chaud, NAGANO Murale PURE est parmi les produits phares de sa catégorie. Encore mieux, son fonctionnement silencieux à 19dB(A) promet un confort optimal sans la moindre gêne.

Des fonctionnalités qui élèvent le confort

De plus, au-delà de sa performance, NAGANO Murale PURE offre une série de fonctionnalités destinées à optimiser l’expérience de son utilisateur. Imaginez donc un pilotage à distance via votre téléphone, ainsi qu’une détection d’absence ou de présence pour une adaptation automatique de la température. Et tout cela, avec une purification de l’air intérieur pour une qualité d’air significativement améliorée. Vivement le printemps !

Installation et disponibilité

Par ailleurs, aucun souci à se faire pour son aménagement, NAGANO Murale PURE offre une flexibilité maximale dans son installation. De plus, son design discret est conçu pour prendre place dans n’importe quel espace. En ajoutant à cela sa compatibilité mono-split et multi-splits, ce produit est un véritable allié pour nos habitations. Le modèle sera disponible en 7 tailles : de 1500 à 7000W, promettant ainsi de répondre à toutes vos exigences.

Quant à sa disponibilité, préparez-vous à accueillir l’Unité Intérieure NAGANO MURALE PURE Noire dès mars 2024. Elle viendra compléter la large gamme de pompes à chaleur de Thermor.

Plus que quelques mois à attendre pour goûter à ce mélange exceptionnel de style et de technologie. N’hésitez pas à partager ces bonnes nouvelles aux passionnés de design et d’innovation technologique !