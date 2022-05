Forfait mobile : 20 Go pour 4,99 € par mois, c’est maintenant !

Quelques économies ne seraient pas de refus avec l’été qui approche à grands pas ! Bonne nouvelle, Cdiscount Mobile propose en ce moment une offre sans engagement attractive à seulement 4,99 € par mois, même après la première année d’abonnement, composée de 20 Go de données mobiles en 4G dans l’Hexagone et 7 Go à l’étranger (EU/DOM), ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.

Profiter de 20 Go de données mobiles pour moins de 5 €

Vous êtes un fan du Wi-Fi et n’avez pas spécialement besoin de beaucoup de données mobiles à l’extérieur de votre domicile ou travail ? Sachez que des forfaits mobiles à prix mini sont disponibles, sans sacrifier la quantité de données mobiles. Cela permet ainsi de profiter d’internet suffisamment pendant tout un mois pour des usages classiques (navigation internet, réseaux sociaux, streaming musical, mails…).

Cdiscount mobile propose d’ailleurs une offre allant dans ce sens en ce moment. En effet, une offre à durée limitée permet de profiter d’un forfait mobile proposant 20 Go de données mobiles par mois en France métropolitaine, et 7 Go à l’étranger (EU/DOM). Pour communiquer de façon plus traditionnelle, les appels, SMS et MMS illimités sont aussi inclus.

Sans engagement, ce forfait Cdiscount est affiché au prix de 4,99 € par mois, « pas que la première année ». Cet abonnement peut être souscrit jusqu’au 25 mai 2022 inclus.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.