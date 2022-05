3 jeux vidéo de la semaine : Warhammer 40 000 Chaos Gate – Daemonhunters, Nintendo Switch Sports et Moto GP22

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Bonne nouvelle, nous avons ce qui semble être une nouvelle référence du jeu de stratégie tactique Warhammer 40 000 Chaos Gate — Daemonhunters. Vous pourrez dépenser vos calories avec Nintendo Switch Sports ou vous prendre pour un champion du sport mécanique avec Moto GP22.

Warhammer 40 000 Chaos Gate – Daemonhunters

Le jeu vidéo et Warhammer 40 000 c’est une longue histoire d’amour. Les jeux se suivent, se ressemblent souvent, ne sont pas toujours au top techniquement et pourtant on accroche. Avec cette dernière mouture, nous avons droit à un double bonheur. En premier lieu, nous avons une histoire originale qui explore des zones peu connues de cet univers. Vous allez prendre la tête des Grey Knights, un chapitre secret qui est spécialisé dans l’élimination des démons du Warp, bref ce sont de super Space Marines. La perversion cosmique. Alors que vous rentrez d’une campagne victorieuse, mais qui vous a saigné à blanc, une inquisitrice vous réquisitionne pour une nouvelle croisade.

Un scénario pas très original, mais qui fait le job et nous installe dans l’univers. Le gameplay lui est la seconde révolution. Fini le tour par tour soporifique, aux animations lentes et aux commandes pas toujours fluides. Ici, Xcom 2 est la source d’inspiration et cela fonctionne à merveille. Il est très facile de comprendre les pouvoirs de chacun de vos chevaliers et de les appliquer. Il faut bien jauger entre attaques au corps à corps, avec des armes à distances et pouvoirs psychiques, voir deux réunies ensemble.

Techniquement, le jeu est vraiment joli, bien plus soigné que les précédents. Les détails foisonnent l’animation est très fluide et détaillée. Ajoutez lors de certaines actions des animations centrées sur l’action qui apporte un réel dynamisme. La musique est assez quelconque, mais les bruitages font leur petit effet.

Warhammer 40 000 Chaos Gate – Daemonhunters, notre avis

Une excellente cuvée que ce Warhammer 40 000, bien pensé, captivant, offrant de belles possibilités tactiques. Les amateurs du genre vont adorer, même si cet univers leur est inconnu.

Nintendo Switch Sports

Ce test est une véritable épreuve, car par défaut l’auteur de ces lignes écrit Wii Sports au lieu de Switch Sports. Passé ce truc de vieux, parlons un peu du dernier titre vidéoludique pour perdre des calories. Plus de 15 ans après la Wii, nous avons maintenant rendez-vous dans le vaste complexe sportif de Spocco Square. Les habitués du jeu Wii retrouveront le chambara, le bowling et le tennis. Nintendo ajoute le football, le badminton et enfin le volley-ball. Bonne chose, le golf fera son apparition d’ici cet automne. D’autres sports devraient s’ajouter dans le temps et nous l’espérons gratuitement.

Après avoir personnalisé votre Mii vous pouvez vous lancer dans chacun de ces sports. N’oubliez pas la dragonne bien accrochée à votre poignet. Rapidement la magie fonctionne et on accroche tout simplement. L’ambiance musicale est entraînante, l’interface personne/machine est d’un rare naturel. Il suffit de considérer le joy-con comme un prolongement de votre main et voilà, vous avez compris le gameplay. Un jeu parfait à plusieurs et encore plus en famille. Junior, comme senior pour affronter sans soucis les autres tranches d’âges.

Nintendo a jouté de petites choses pour améliorer le quotidien. Par exemple, nous avons la possibilité de réaliser des tires au but (avec un accessoire, sangle de jambe), le chambara peut se jouer en Battle Royal. C’est peu et pourtant cela apporte beaucoup de fraîcheur. Techniquement, pas grand-chose à dire, autant les musiques sont sympas, autant les graphismes sont dans un minimalisme Mii.

Nintendo Switch Sports, notre avis

Le nouvel indispensable de votre ludothèque, surtout si vous aimez jouer en famille. Ce titre est parfait pour animer une soirée un peu morne, une après-midi sous la pluie. De plus, un jeu vidéo qui fait brûler des calories, il ne faut pas rater ça !

Moto GP22

Moto GP21 a subit les affres des attentes liées à l’apparition des consoles Next-Gen. La version 2022 se veut plus conquérante. Cela commence déjà par un mode carrière qui se veut plus complet. Certes, il va au-delà de l’enchaînement de courses, mais il pourrait être plus profond comme sur WRC10 par exemple. Autre sucrerie, un mode scénarisé Nine : Saison 2009. Les amateurs du genre vibreront à l’aider de revivre une des saisons les plus mythiques voyant s’affronter quatre champions sur 17 grands prix. Elle est riche de documents d’archives et offre même des défis inédits.

Niveau gameplay, nous avons ici notre troisième surprise l’écran splitté. Oui, même si ce mode est de plus en plus rare dans les jeux de sports mécaniques, c’est un cruel manque. Le plaisir de jouer entre deux potes devant le même écran est peut être old-school mais tellement bon. Le contrôle est très réaliste, demande un certain doigté. Nous avons beaucoup aimé les sensations qu’offre le jeu dans les mains.

L’intelligence artificielle de vos opposants est de très bon niveau, agressive sans vous rentrer dedans. Techniquement, c’est mieux que la version 2021, fluidité à 60 FPS sans faille, plus d’anti-aliasing ou presque, de beaux effets de lumière. Toutefois, cela reste dans la moyenne haute, mais encore trop moyen. Les Next-Gen peuvent faire beaucoup mieux.

Moto GP22, notre avis

Il y’a du mieux, cela satisfera les amateurs du genre, mais ce n’est pas encore le jeu incontournable que nous aimerions avoir en main. Il y’a beaucoup de bonnes choses, les débutants apprécieront, mais les pros de ce type de jeu resteront un brin sur leur faim.