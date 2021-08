Changez de forfait mobile avec cette offre 80 Go à prix canon !

Faire jouer la concurrence est une habitude à avoir pour l’ensemble de vos abonnements récurrents afin de faire des économies. Aujourd’hui, nous vous proposons de passer à un tout nouveau forfait mobile abordable, celui de Cdiscount proposant 80 Go pour seulement 7,99 euros par mois.

Cdiscount lance le forfait mobile idéal pour les petits budgets

Souvent, un forfait mobile pas cher signifie que vous devez sacrifier votre enveloppe de données mobiles. Cependant, Cdiscount fait les choses autrement en proposant des offres régulièrement à prix abordable et avec une quantité de data 4G suffisante pour tout un mois.

Jusqu’au 16 août, l’opérateur propose ainsi à la souscription un forfait mobile proposant 80 Go de données mobiles pour le prix de 7,99 € par mois durant la première année, puis au tarif de 16,99 €.

Outre cette quantité d’internet, vous pourrez profite des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais eu Europe et dans les DOM vers un numéro français. Pour les plus aventureux, 11 Go de data en 4G seront aussi disponibles à l’étranger chaque mois.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.