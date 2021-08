Microsoft Edge : un nouveau mode pour encore plus de sécurité en ligne

Microsoft a annoncé pour son navigateur Edge une nouvelle fonctionnalité appelée « Super Duper Secure Mode ». Celle-ci apporte des améliorations significatives en matière de sécurité sans dégradation importante des performances.

Microsoft teste un nouveau mode pour réduire les attaques

L’équipe de recherche sur les vulnérabilités du navigateur de Microsoft travaille sur un mode pour rendre le navigateur Edge plus sûr, et elle lui a donné le nom « Super Duper Secure Mode ». Le mode est actuellement très expérimental, mais pourrait aider à rendre plus difficile pour les attaquants d’exploiter des failles dans le navigateur de Microsoft en désactivant certaines optimisations.

Pour rendre le navigateur « super sûr », le mode désactive une fonctionnalité du moteur JavaScript d’Edge. Celui-ci a pour objectif d’accélérer l’exécution du code d’un site Web. La technologie s’appelle la compilation juste à temps (ou JIT). Bien qu’elle puisse aider à améliorer les performances, elle est également complexe et comporte plusieurs failles.

En effet, Microsoft explique que depuis 2019, environ 45% des failles issues du moteur JavaScript V8 sont liés au compilateur JIT. Une analyse de Mozilla a démontré que plus de la moitié des failles de Chrome exploitait un bug JIT.

Seulement au stade expérimental

Si la désactivation du JIT peut effectivement renforcer la sécurité d’un navigateur, les performances pourraient être dégradées. Microsoft a réalisé des tests qui montrent que les différences ne sont pas si notables. Il y a des régressions, mais aussi des améliorations, selon l’éditeur : « nous constatons que les utilisateurs ayant désactivé JIT ne remarquent que rarement une différence dans leur navigation quotidienne ».

« Bien sûr, il ne s’agit que d’une expérience ; les choses peuvent encore changer et nous avons encore quelques défis techniques à relever », explique Norman. « De plus, notre nom ironique devra probablement être remplacé par quelque chose de plus professionnel lors du lancement de notre fonctionnalité. Mais pour l’instant, nous allons continuer à nous amuser avec ».

Bien que vous ne devriez pas constater de baisses de performances notables (selon Microsoft), il s’agit toujours d’un mode expérimental et certains problèmes ne manqueront pas de surgir, alors essayez par vous-même et voyez ce qui se passe.

