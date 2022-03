Bouygues Telecom lance Source, un forfait mobile qui permet de faire des dons à des associations

Hors des sentiers battus, Bouygues Telecom vient d’introduire un tout nouveau concept de forfait mobile : Source. Via cette initiative, l’opérateur mobile souhaite permettre aux consommateurs de se servir de leurs Go de data non utilisés afin d’effectuer des dons pour des associations. Cela est notamment possible grâce à un partenaire de taille, le moteur de recherche solidaire Lilo.

Source, le forfait mobile sans engagement éthique de Bouygues Telecom

Alors que la 5G est au cœur de la stratégie des opérateurs mobiles, Bouygues Telecom vient de décider d’innover en proposant une toute nouvelle offre atypique. Nommée Source, cette dernière vient proposer à aux consommateurs de « transformer les gigas non consommés en actions positives. » Voici quelques explications pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce forfait mobile innovant.

Source, c’est tout d’abord un forfait mobile sans engagement proposant 10 Go de données mobiles en 4G ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM, mais aussi depuis l’Europe, pour 10 € par mois.

Cependant, si à la fin du mois, les abonnés n’ont pas consommé toute leur enveloppe de data, ces dernières sont converties en une monnaie virtuelle : les gouttes. Au total, 1 Go de données mobiles non consommé correspond à 100 gouttes d’eau. Ces dernières peuvent ensuite être distribuées à plus de 1 000 associations sous forme de dons grâce à une application Android et iOS dédiée.

Pour arriver à concrétiser cette initiative, Bouygues Telecom s’est associé avec un capteur qui s’y connait : Lilo, un moteur de recherche solidaire français permettant de cumuler des gouttes d’eau afin de soutenir des associations.

Autre petit point à noter concernant le forfait mobile Source, l’application dédiée permet aussi de suivre sa consommation, d’ajouter des Go supplémentaires ainsi que de connaitre des astuces permettant de réduire son empreinte carbone.