Bouygues Telecom lance un forfait 5G abordable et sans engagement

Bouygues Telecom est le premier opérateur à dévoiler une offre 5G abordable sans engagement, mais pas que. En effet, l’opérateur a aussi présenté une option afin de transformer les données mobiles 4G des anciens forfaits Sensation en 5G.

Un forfait mobile 5G sans engagement et abordable chez B&You

Après l’annonce des forfaits mobiles 5G par l’ensemble des opérateurs, cela vous a surement refroidi. Il faut dire que les offres avec engagement de 12 mois à partir de 26,99 euros par mois pour seulement 60 Go ou au maximum 120 Go pour 54,99 euros par mois, ça fait pas rêver. Cependant, Bouygues a rapidement riposté avec une série limitée B&You très intéressante et surtout sans engagement : 130 Go en 5G pour 24,99 euros par mois.

Le forfait est en effet loin d’être à la cheville des propositions 4G du moment, mais elle est à l’instant T la proposition la plus accessible du réseau 5G. En plus de cette énorme quantité de données mobiles, B&You inclus dans son forfait 15 Go d’interne en Europe ainsi que dans les DOM. La très classique triade appels, SMS et MMS illimités sont bien évidemment de la partie en France métropolitaine et depuis l’EU et les DOM. Pour finir, l’opérateur offre comme à son habitude 3 mois de Spotify Premium.

Comme dit en début d’article, ce forfait mobile sans engagement abordable est une série limitée. Ainsi la promotion ne sera accessible que jusqu’au 16 décembre.

Une option 5G pour les abonnés Sensation

Autre bon point si vous êtes déjà abonné chez l’opérateur historique Bouygues Telecom, une option 5G fait son apparition. Grâce à celle-ci, vous pourrez tout simplement accéder à la 5G avec les Go de votre forfait Sensation. Bien évidemment, il faudra aussi que votre smartphone soit compatible 5G et que vous soyez dans l’une des villes où l’opérateur a déployé son réseau.

Pour souscrire à l’option, connectez-vous à votre compte client Bouygues Telecom, cliquez sur Ma ligne puis Ajouter une option. À cette étape, vous devriez normalement voir dans le bas gauche de la page web l’option 5G.