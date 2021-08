Profitez vite de ce forfait 5G avec 100 Go de données mobiles à prix abordable

C’est bientôt la rentrée et vous souhaitez vous armer d’une belle enveloppe de données mobiles. Sachez que l’offre sans engagement la plus intéressante est du côté de Prixtel. L’opérateur propose en effet 100 Go de data en 4G, mais aussi en 5G, pour un montant de 9,99 euros par mois, soit l’offre la moins chère sur le marché français pour profiter du nouveau réseau ultra-rapide !

Un forfait 5G à petit prix, c’est possible !

Avec l’arrivée de la 5G en France, un problème persiste : l’accessibilité des forfaits mobiles. Bonne nouvelle, Prixtel vient prolonger son offre comprenant 100 Go de données pour un tarif de 9,99 euros par mois jusqu’au 31 août.

Commençons avec le premier avantage de ce forfait mobile : l’enveloppe de données mobiles de 100 Go en 5G. Ainsi, vous allez pouvoir profiter de tous vos contenus favoris sur smartphone : musique, réseaux sociaux, streaming vidéo, navigation internet… Grâce à la vitesse du réseau 5G, vous pourrez d’ailleurs profiter d’un débit internet survitaminé tout au long de la journée. Pour information, Prixtel passe par le réseau de SFR. Pour savoir la couverture réseau de l’opérateur, rendez-vous sur notre article tutoriel. Autre information, sachez que 15 Go sont aussi disponibles dans l’UE et les DOM chaque mois. On retrouve ensuite les très célèbres appels, SMS et MMS illimités en France et depuis UE et DOM.

Proposé au prix de 9,99 euros par mois pendant un an, puis 14,99 euros par mois, le forfait mobile 5G Prixtel est le plus abordable du moment. Pour rappel, l’opérateur a la particularité de proposer des offres ajustables. Ainsi, si vous dépassez les 100 Go de données mobiles, le forfait ajoutera 50 Go de données mobiles automatiquement et ajustera la facture à 14,99 euros par mois (19,99 euros par mois après un an). Un autre palier existe ensuite pour une consommation comprise entre 150 Go et 200 Go : 19,99 euros par mois (24,99 euros par mois après un an).

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.